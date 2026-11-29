Tекст: Мария Иванова

Международная федерация плавания (World Aquatics) перенесла два турнира из Канады из-за отказа правительства страны выдавать визы российским спортсменам, сообщает РИА «Новости».

В 2027 году в Канаде должны были пройти этапы Кубка мира по прыжкам в воду с 25 по 28 февраля и по синхронному плаванию с 29 апреля по первое мая. Прыжки в воду перенесены в Мексику, турнир по синхронному плаванию временно исключен из календаря до выбора нового места проведения.

«Решение World Aquatics принципиальное и верное. Когда Канада или любое другое государство нарушает принципы и правила международного спорта, они не могут претендовать на право быть принимающей стороной международных турниров», – сказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

Он назвал решение федерации правильным прецедентом, который должен стать универсальным руководством к действию. Такое же решение, по его мнению, раньше должна была принять Международная федерация хоккея на льду (IIHF), лишив Канаду права проводить молодежный чемпионат мира по хоккею (U20).

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы российским спортсменам для участия в молодежном мировом первенстве по хоккею. Канадская сторона планирует запретить участие даже российским игрокам, уже находящимся в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Международная федерация плавания перенесла из Канады этапы Кубка мира по прыжкам в воду и синхронному плаванию из-за отказа правительства страны выдавать визы российским спортсменам.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал решение World Aquatics перенести турниры из Канады единственно правильным. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала решение World Aquatics примером для других федераций.