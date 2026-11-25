Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Россия и Китай начали работу над совместными ИИ-сериалами
Российские и китайские организации приступили к совместному производству коротких сериалов с использованием искусственного интеллекта, сообщил руководитель Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.
«Я знаю, что коллеги работают в этом направлении. Надеемся, что скоро будет какой-то результат. Участвуют в работе именно представители России и Китая», – цитирует РИА «Новости» заявление Ван Биня на полях VII форума СМИ России и Китая в Москве.
Он не назвал конкретные проекты, отметив сложность процесса создания ИИ-сериалов. По его словам, для этого требуется серьезная юридическая работа в области авторского права и подготовка качественного сценария с участием множества реальных людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия и Китай договорились развивать применение искусственного интеллекта.
В субботу российский фотограф Евгений Трофимов стал лауреатом международного конкурса цифрового искусства в Китае с серией работ, созданных с помощью ИИ.
В мае Агентство стратегических инициатив с китайскими партнерами договорились провести конкурс короткометражных фильмов с использованием ИИ.