Tекст: Валерия Городецкая

«Я знаю, что коллеги работают в этом направлении. Надеемся, что скоро будет какой-то результат. Участвуют в работе именно представители России и Китая», – цитирует РИА «Новости» заявление Ван Биня на полях VII форума СМИ России и Китая в Москве.

Он не назвал конкретные проекты, отметив сложность процесса создания ИИ-сериалов. По его словам, для этого требуется серьезная юридическая работа в области авторского права и подготовка качественного сценария с участием множества реальных людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия и Китай договорились развивать применение искусственного интеллекта.

В субботу российский фотограф Евгений Трофимов стал лауреатом международного конкурса цифрового искусства в Китае с серией работ, созданных с помощью ИИ.

В мае Агентство стратегических инициатив с китайскими партнерами договорились провести конкурс короткометражных фильмов с использованием ИИ.