И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Ученые выяснили рацион древних жителей Крыма
Петербургские ученые узнали о смешанном рационе жителей Крыма в древности
Петербургские ученые определили по составу зубной ткани, что жители предгорного Крыма в IX–III веках до нашей эры имели смешанный рацион с преобладанием растительной пищи, сообщила профессор Марианна Кулькова.
Ученые проанализировали микроэлементный и изотопный состав зубной ткани 17 представителей кизил-кобинской культуры из Аянского могильника. Результаты показали смешанную модель питания с регулярным употреблением мясомолочных продуктов, передает РИА «Новости».
Помимо химического анализа, специалисты исследовали сохранившуюся ткань на микротомографе, что позволило выявить прижизненные изменения и оценить здоровье древних людей. В вузе пояснили, что сочетание методов позволяет получать недоступные при обычных раскопках сведения о прошлом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые обнаружили в Денисовой пещере ДНК неизвестного вымершего вида яка.
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