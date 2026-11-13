Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Дело о гибели туристов из Китая на Байкале передано в суд
Уголовное дело о гибели семерых китайских туристов на Байкале направили в суд
В Ольхонский районный суд Иркутской области направлено уголовное дело в отношении организатора нелегальной туристической поездки по Байкалу, в результате которой погибли восемь человек, сообщил представитель иркутской областной прокуратуры.
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу об организации незаконного тура, повлекшего гибель семерых граждан Китая и местного водителя, говорится в сообщении ведомства в Max.
По данным следствия, 35-летний житель поселка Хужир, не имея статуса ИП или юрлица, договорился со знакомым о перевозке группы за 17 тыс. рублей. Из этой суммы организатор планировал оставить себе 7 тыс. рублей.
Напомним, 20 февраля в районе мыса Хобой на Байкале автомобиль УАЗ провалился под лед. В салоне находились 44-летний местный житель, управлявший машиной, и восемь китайских туристов, включая 12-летнюю девочку. Выжить удалось только одному пассажиру, который смог выбраться через окно. Дело расследовалось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале жителя Иркутской области обвинили в оказании опасных услуг из-за гибели путешественников из Китая.
Спасатели нашли тела семи погибших туристов.
Следственный комитет сообщил о провале под лед автомобиля УАЗ с девятью пассажирами в районе мыса Хобой на озере Байкал.