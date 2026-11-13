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Northrop Grumman занялась созданием гиперзвуковых дронов для армии США
TWZ: Компании Hermeus и Northrop Grumman создадут дроны для Пентагона
Генеральный директор стартапа Hermeus Зак Шор объявил о партнерстве с компанией Northrop Grumman для совместной разработки высокоскоростных и гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов в интересах вооруженных сил США.
Стартап Hermeus и крупный оборонный подрядчик Northrop Grumman объединили усилия для создания многоразовых беспилотников, способных совершать полеты на высоких сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях, пишет The War Zone.
«Мы строим новый класс летательных аппаратов, который дает военным улучшенную скорость, дальность и гибкость при интеграции в существующие силы», – заявил Шор.
В рамках сотрудничества специалисты Northrop Grumman займутся интеграцией систем радиоэлектронной борьбы, датчиков, комплексов автономного управления и связи на платформы нового поколения от Hermeus. Стартап уже провел серию успешных испытаний реактивных дронов Quarterhorse, один из которых преодолел звуковой барьер в мае этого года. Конечной целью разработчиков является создание аппарата, способного осуществлять гиперзвуковой полет.
Разработка семейства беспилотников Quarterhorse частично финансируется по контрактам с ВВС США и подразделением оборонных инноваций Пентагона. Подобные скоростные многоразовые аппараты американские военные планируют применять для нанесения ударов, радиоэлектронной борьбы и ведения разведки в условиях интенсивного противодействия противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A.
В мае военное ведомство США сообщило об активной разработке боевых подводных дронов участниками оборонного альянса AUKUS.
В апреле компании Rheinmetall и Boeing объединили усилия для предложения немецким военным новейшего боевого беспилотника MQ-28 Ghost Bat.