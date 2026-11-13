Коробку с семью премиальными яблоками продали в Японии за 626,5 доллара

Kyodo News: На аукционе в Японии продали семь яблок за 626,5 доллара

Tекст: Вера Басилая

В ходе торгов на местном оптовом рынке участники выкрикивали ставки за выращенные в поселке Нанаэ красновато-желтые яблоки сорта «Нанамицуки», пишет Kyodo News. Отмечается, что Нанаэ считается первым местом в стране, где начали выращивать яблоки в западном стиле.

По данным местного сельскохозяйственного кооператива, в этом году плоды оказались крупнее и с меньшим количеством повреждений, так как в прошлом сезоне урожай серьезно пострадал из-за тайфунов.

«Они с медовыми сердцевинами и очень вкусные. Пожалуйста, попробуйте их, если встретите в магазине», – заявил 46-летний Юдзи Сотодзаки, представитель оптовой компании, сделавшей самую высокую ставку.

Яблоки относятся к сорту «Гумма мэйгэцу», а премиальную маркировку получают лишь плоды, соответствующие строгим стандартам сладости и размера. Покупатели часто готовы платить за такие фрукты крупные суммы на первых аукционах для использования успешных ставок в рекламных целях.

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