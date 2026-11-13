  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
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    Миссия в Константиновке расскажет правду о судьбе города
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без «серых зон»
    Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае
    В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток
    Премьер Эстонии назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    13 ноября 2026, 05:40 • Новости дня

    Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ термобарическими снарядами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Опорный пункт ВСУ был уничтожен полным пакетом термобарических снарядов из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщило Минобороны.

    Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 11-го полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Запад» в ночное время нанес удар по позициям противника в зоне спецоперации на Украине.

    Опорный пункт украинских войск был поражен полным пакетом снарядов после пристрелочного выстрела, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Во время выполнения боевой задачи огнеметную систему обнаружили вражеские дроны, после чего начался массированный налет авиации ВСУ. В ведомстве пояснили, что украинские военные попытались уничтожить «Солнцепек» с помощью FPV-дронов и беспилотников самолетного типа.

    Бойцы группы прикрытия своевременно отреагировали на угрозу и сбили четыре самолетных дрона и три FPV-беспилотника. В министерстве подчеркнули, что ликвидация опорного пункта позволила российским штурмовым подразделениям продвинуться на особо важном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил об обеспечении безопасности военнослужащих и техники от дронов в зоне СВО с помощью аэрозольного прикрытия.

    В прошлом месяце операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

    Весной в Ростехе отметили гарантированное уничтожение капитальных сооружений противника термобарическими снарядами.

    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на картах украинских, не на украинских картах, не на картах ВСУ, находится Константиновка», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    В тот же день военный эксперт Борис Рожин назвал признание потери населенного пункта идеологическим ударом по Украине.

    В четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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    12 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили заводы по сборке дронов в Киеве и области

    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.

    Для ночной атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, указало ведомство в Max.

    В украинской столице удар нанесен по агрегатно-детальному предприятию ракетно-космической промышленности «Генератор», которое выпускает беспилотники средней дальности типа «Хорнет». В Киевской области поражены площадки сборки дронов в Броварах, производство твердотопливных ускорителей для беспилотников на предприятии «Стеллар Джет» в Яготине и завод «Кератем» в Кузьминцах, выпускающий компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

    Кроме того, в Житомире поражены электроподстанции на 330 и 110 киловольт, обеспечивавшие энергией предприятия оборонного комплекса Украины. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз на переходе в порт Одессы, осуществлявший доставку грузов для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о новых ударах беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

    В воскресенье Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

    В субботу военный эксперт Ян Гагин назвал использование баллистических ракет способом гарантированно разрывать транспортные артерии.

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    13 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине

    США, Россия и Украина договорились расширить формат переговоров

    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехдневные переговоры с участием российской и украинской делегаций, а также прямые дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским завершились существенным прогрессом, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    Консультации проходили в Абу-Даби, после чего американская делегация посетила Москву и Дублин для встреч с лидерами России и Украины. В завершение дня состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и представителями ЕС, сообщил Кушнер в соцсети X (бывший Twitter).

    «Была проделана огромная работа, чтобы после многих месяцев перерыва возобновить прямые переговоры. Нам удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений обеих сторон, поиске возможных решений и определении дальнейших шагов. Обе стороны согласились расширить формат следующего раунда переговоров, включив в него наших европейских партнеров», – написал Кушнер.

    Он пояснил, что это позволит одновременно обсуждать как территориальные вопросы между Украиной и Россией, так и более широкие аспекты послевоенной системы европейской безопасности.

    По словам спецпосланника США, для того, чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем.

    Кроме того, ведется подготовка к крупнейшему за время конфликта обмену пленными. При этом окончательные договоренности по европейской безопасности возможны только при учете интересов безопасности Украины.

    «В ближайшее время мы планируем объявить о форматах переговоров, графике встреч и других деталях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер заявил о проведении следующего этапа консультаций на следующей неделе. Он также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в переговорах.

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    12 ноября 2026, 23:36 • Новости дня
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»

    Политолог Данилин: Завершение конфликта с Украиной требует определения новой госграницы

    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова к долгосрочного миру с Украиной c определением новых государственных границ без «серых зон». Поэтому европейская идея размещения миротворцев лишь создает предпосылки для новых конфликтов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Владимир Путин намерен достичь вечного мира с Украиной, что подразумевает не просто завершение конфликта, а определение новой государственной границы, что позволит полностью оставить в прошлом любые территориальные претензии. При таком подходе, конечно же, попросту не может существовать каких-либо «серых зон», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он напомнил, что одна из идей «урегулирования» конфликта, озвучиваемая европейскими политиками, подразумевает создание между двумя странами особого района, в котором будет дислоцирован «миротворческий» контингент ЕС. «Для нас это неприемлемо, поскольку подобный шаг лишь закладывает основу для будущих противостояний», – подчеркнул эксперт.

    Таким образом, в настоящий момент позиция Европы по вопросу завершения конфликта выглядит дестабилизирующей. «Страны ЕС воспринимают Украину как оружие, направленное против России. Мы же пытаемся его «разрядить». Соответственно, и европейцам предстоит понять: готовы ли они к этому», – указал собеседник.

    При этом Москва готова к обсуждению архитектуры безопасности в Европе. Путин уже сейчас открыт к диалогу с отдельными государствами региона, в том числе и по стратегическим вопросам. Но Брюсселю необходимо продемонстрировать реальную готовность способствовать миру на континенте, считает Данилин.

    Помочь определиться своим союзникам, в частности, могут США, с которыми у Москвы выстроился конструктивный диалог. «И это большое достижение Владимира Путина, чье дипломатическое мастерство позволило сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Впрочем, президент всегда демонстрировал невероятные способности в этой сфере», – отмечает эксперт.

    «Пока Европа кричит о международной изоляции Москвы, глава нашего государства проводит колоссальное количество встреч с иностранными лидерами, поддерживая темп, который и не снился главам Старого Света. И в рамках любых контактов Путин продвигает и воплощает в жизнь самые сложные схемы, способствующие укреплению интересов России. И диалог с Вашингтоном здесь исключением не является», – подытожил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Российски лидер обратил внимание участников переговоров на то, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон». «И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы», – подчеркнул Путин.

    Кроме того президент отметил, что Россия против размещения иностранных военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации», – заявил глава государства.

    В последнее время страны ЕС делают заявления, что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. «Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – объяснил позицию России президент. – «Что предлагает американская администрация, президент Трамп, насколько я понял? Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся».

    Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии. Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.

    По итогам встречи Уиткофф выразил надежду на продолжение переговоров с участием европейских представителей. В свою очередь, Ушаков сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине

    Спецпосланник США Уиткофф анонсировал новые переговоры по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Проведение еще одной встречи в рамках процесса украинского урегулирования после общения с Владимиром Зеленским в Ирландии анонсировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    В рамках процесса урегулирования конфликта на Украине планируется проведение новой встречи, однако точная дата и состав ее участников пока неизвестны, передает РИА «Новости».

    «У нас в графике запланирована еще одна встреча», – заявил Уиткофф журналистам в Ирландии после переговоров с Владимиром Зеленским.

    При этом на следующей неделе должен состояться новый раунд многосторонних консультаций по урегулированию кризиса. Об этом ранее сообщал спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Пока остается неясным, подразумевал ли Уиткофф эти переговоры или говорил о другом предстоящем мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Ушаков отметил нежелание властей Украины завершать конфликт.

    Кушнер заявил о проведении следующего этапа многосторонних консультаций по украинскому урегулированию на следующей неделе.

    Путин попросил американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера рассказать об оценках европейскими политиками украинского урегулирования.

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    12 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки в ходе спецоперации

    Минобороны: ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих за сутки

    Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки в ходе спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику в Сумской и Харьковской областях. Потери украинских войск составили свыше 200 военнослужащих, 11 автомобилей, боевую бронированную машину и станции радиоэлектронной борьбы, указало ведомство в Max.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. ВСУ лишились более 220 человек, двух боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийского орудия и семи станций радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Дружковки, Николаевки и Никоноровки в ДНР, потери противника достигли 190 военнослужащих. Группировка «Центр» в ходе наступательных действий поразила силы противника в ДНР и Днепропетровской области: потери ВСУ составили более 345 человек, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

    Войска группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 215 человек, боевую бронированную машину и восемь автомобилей. Группировка «Днепр» улучшила положение в Запорожской области, уничтожив до 30 военнослужащих и 19 автомобилей ВСУ.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы и пункты дислокации ВСУ в 154 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы и 407 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря.

    Во вторник российские военные с помощью беспилотников ударили по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и судам обеспечения украинской армии.

    В тот же день Воздушно-космические силы поразили авиабомбами насыпную переправу украинских войск в Запорожской области.

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    12 ноября 2026, 07:58 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли бегущих из Воскресенки солдат ВСУ

    Заградотряды ВСУ открыли огонь по отступающим из Воскресенки украинским солдатам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские заградительные отряды открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся без приказа покинуть позиции в селе Воскресенка Запорожской области.

    Украинские заградительные отряды уничтожали бегущих из Воскресенки солдат ВСУ. Об этом сообщил старший оператор штурмовой группы 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Халк, передает ТАСС.

    «Заградотряды у них стояли. Когда они в бегство подались, видимо, без приказа, по ним их же люди отработали», – рассказал военнослужащий.

    В среду в Минобороны России сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Воскресенка в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащие Вооруженных сил Украины замаскировали взрывные устройства под автозапчасти и продукты питания в селе Воскресенка Запорожской области.

    Украинские операторы беспилотников бросили свое оборудование при отступлении из Воскресенки.

    Ранее военнослужащие группировки «Восток» раскрыли подробности освобождения села Общее в Запорожской области.

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    12 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    Эксперт: Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность

    Политолог Селезнев: Для Путина в приоритете всегда люди

    Эксперт: Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вопреки «лживым словам» лидеров ЕС о стремлении достичь мира, переговоры с мертвой точки сдвигает именно Россия путем прямых контактов с США, а сохранение человеческих жизней остается приоритетом Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев. В четверг в Москве завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Для Владимира Путина в приоритете всегда люди. Именно поэтому президент предложил по аналогии с Алешками организовать гуманитарную миссию в Константиновке. Мы заинтересованы в сохранении как можно большего числа жизней и в том, чтобы удары по военной инфраструктуре противника имели минимальные последствия для простых граждан», – отметил доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Именно поэтому, по его словам, Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, который исключит почву для разногласий между странами и предотвратит новые конфликты и жертвы. «Чем больше ясности и определенности в договоренностях, тем больше гарантий и страховки на будущее. Но есть оборотная сторона: Европа находится на рельсах форсированной милитаризации и с этого пути сходить не собирается», – считает собеседник, добавляя, что в настоящее время именно Старый Свет пытается дестабилизировать дипломатический процесс.

    Вопреки «лживым словам» лидеров ЕС о стремлении достичь мира, переговоры с мертвой точки сдвигает именно Россия путем прямых контактов с США. «Текущая задача – правильно сложить весь пазл и воспользоваться складывающимся ситуативным союзничеством. Это весьма сложная дипломатическая конструкция, однако Владимиру Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность», – полагает эксперт.

    Собеседник особо отметил слова президента о том, что Россия категорически не приемлет размещение европейских военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Это и жесткое предупреждение, и элемент переговорной тактики. Они, увы, понимают только грубую силу», – заключил Селезнев.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Как подчеркнул президент, Россия не приемлет размещения иностранных военных контингентов на украинской территории. Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американские представители поддержали это предложение. От также сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

    Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны России сообщало в начале июля.

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    12 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии пригрозило сокрушительным ответом в случае агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответ Минска на возможную агрессию будет мгновенным и сокрушительным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Хренин заявил, что страна обладает достаточной мощью для предотвращения открытой войны со стороны противников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны республики. «У нас есть в стране мощь, которая не позволяет на сегодняшний день врагам начать против нас открытую войну. Они прекрасно понимают: у нас есть, чем ответить, и этот ответ будет мгновенный и сокрушительный», – сказал глава ведомства.

    Свое заявление Хренин сделал во время визита в Кричев. Там министр наблюдал за практическими учениями, в ходе которых подразделения отрабатывали отражение атаки условной диверсионно-разведывательной группы на объект территориальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Минска и Москвы воевать и необходимости быть готовыми к войне.

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии резко раскритиковало концепцию НАТО об атаках на территорию республики.

    Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области как попытку вовлечь республику в конфликт.

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    12 ноября 2026, 07:33 • Новости дня
    Украинские операторы БПЛА бросили оборудование при отступлении из Воскресенки

    Операторы дронов ВСУ оставили оборудование при бегстве из Воскресенки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские операторы беспилотников при отступлении из населенного пункта Воскресенка в Запорожской области бросили все свое оборудование, сообщил боец 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Эвенк.

    «Там были операторы FPV, «Бабы-яги». Когда они отступали, то оставляли все оборудование», – рассказал военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.

    На прошлой неделе российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого месяца штурмовики группировки раскрыли подробности освобождения населенного пункта Общее.

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