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Мошенники начали красть данные под видом установки игры GTA VI
Аферисты начали красть данные карт под видом установки игры GTA VI
Злоумышленники начали распространять вирусы под видом досрочной установки шестой части игры Grand Theft Auto (GTA) для кражи данных банковских карт и криптокошельков, сообщил эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.
«Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом «ранних сливов» мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус», – приводит РИА «Новости» слова Миронова.
Аферисты рассылают потенциальным клиентам либо вредоносный файл, либо фишинговую ссылку. С их помощью крадут пароли браузеров, данные банковских карт и криптокошельков.
При этом игра может даже запуститься, чтобы жертва ничего не заподозрила. По словам Миронова, самым разрушительным сценарием является установка так называемого шифровальщика. Скачивание такого приложения под видом игры приводит к тому, что все личные файлы на диске шифруются.
Далее злоумышленники требуют выкуп за разблокирование зашифрованных данных. Эксперт порекомендовал не верить сообщениям о «ранних ПК-версиях» GTA, не скачивать игру из неофициальных источников, включить двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах, проверять домены перед вводом платежных данных, а также держать резервные копии важных файлов на отдельном носителе.
Выход новой части GTA американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД предупредили об установке мошенниками поддельных банковских приложений. В IT-компании F6 сообщили о распространении киберпреступниками программы для кражи данных со смартфонов россиян. МВД также раскрыло шесть шагов защиты при установке приложений.