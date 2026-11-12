Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Путин поручил разработать план локализации выпуска аккумуляторов
Правительству вместе с Росатомом предстоит создать условия для внедрения отечественных разработок в сфере производства аккумуляторов, такое поручение дал президент Владимир Путин.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития систем накопления электрической энергии, которое прошло 6 октября. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Кабмин при участии Росатома, Газпромбанка, Фонда поддержки проектов НТИ и других заинтересованных организаций должен создать условия для непрерывного развития и внедрения российскими коммерческими компаниями научно-технологических разработок в сфере выпуска аккумуляторов.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 31 марта 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Путин пообещал оказать всестороннюю господдержку отрасли производства эффективных систем накопления электроэнергии.
Тогда же он заявил о способности России к 2030 году самостоятельно обеспечивать внутренний спрос на аккумуляторные батареи.
В Московском регионе в промышленную эксплуатацию ввели еще одну мощную фабрику Росатома по выпуску аккумуляторов.