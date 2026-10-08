Суд в Самарской области арестовал обвиняемого в истязании детей вожатого

Суд на два месяца арестовал вожатого за истязание детей в лагере в Сызрани

Tекст: Валерия Городецкая

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему предъявлено обвинение по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, летом 2026 года молодой человек работал воспитателем в детском оздоровительном лагере в Сызрани. Установлено, что он неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали в Сызрани вожатого, подозреваемого в избиении детей с аутизмом.

В понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания несовершеннолетних в лагере в Самарской области.

Летом в России ужесточили правила отбора вожатых в детские лагеря.