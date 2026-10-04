Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Гоголадзе
Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе
В возрасте 60 лет скончался чемпион Олимпийских игр 1988 года по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе.
О смерти спортсмена сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Грузии, передает ТАСС.
«Национальный олимпийский комитет Грузии глубоко опечален в связи с кончиной чемпиона Олимпийских игр, именитого гимнаста Владимира Гоголадзе и выражает соболезнования его семье, близким и спортивному сообществу», – заявили в организации.
На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Гоголадзе завоевал золото в командном зачете в составе сборной СССР. Он стал первым гимнастом, выполнившим на Олимпийских играх тройное сальто назад. Также спортсмен был двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 1985 года, победителем и призером чемпионата мира 1984 года.
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