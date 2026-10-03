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Филолог оценил объем активного словарного запаса современного россиянина
Ученый оценил объем активного словарного запаса россиянина
Филолог Владимир Пахомов оценил пассивный словарный запас россиян в десятки тысяч слов, так как активный лексикон современного россиянина состоит из нескольких тысяч слов.
Активный словарный запас современного жителя России насчитывает несколько тысяч слов, тогда как пассивный достигает десятков тысяч, передает РИА «Новости».
«Если в активном запасе может быть несколько тысяч слов, то в пассивном запасе – несколько десятков тысяч слов», – заявил РИА «Новости» научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
Ученый пояснил, что к активному лексикону относятся единицы языка, применяемые человеком на постоянной основе. Пассивный запас включает слова, которые люди понимают, но не используют в повседневном общении.
В эту категорию попадают устаревшие и книжные выражения, а также термины, выходящие за рамки обиходной речи.
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