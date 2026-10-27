В 88 лет умерла художница мультфильма «Самый маленький гном» Кострина

Tекст: Денис Тельманов

«Да, это так, ей было 88 лет, возраст взял свое», – сообщили РИА «Новости» родственники Костриной.

Кострина родилась 14 марта 1938 года в Горьком. В 1960 году она окончила Горьковское художественное училище, после чего работала главным художником в Нижегородском академическом театре кукол. За годы творческой деятельности она создала оформление более чем для 150 постановок.

Художница стала автором иллюстраций к произведениям детских писателей Сергея Козлова и Михаила Липскерова, включая сказки «Ежик в тумане», «Трям! Здравствуйте!» и «Как волк теленочку мамой был».

Кострина была удостоена звания заслуженного работника культуры России, а также состояла в Московском союзе художников, Союзе художников России и Союзе театральных деятелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье скончался автор сценария к мультфильму «Волк и теленок» Михаил Липскеров.

В августе из жизни ушла режиссер мультфильма «Незнайка в Солнечном городе» Нина Шорина. В июне умер иллюстрировавший сказки Льюиса Кэрролла художник Юрий Ващенко.