Путин констатировал серьезные потрясения в мировой газовой отрасли

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) отметил серьезные потрясения в мировой газовой отрасли. Он подчеркнул, что роль природного газа в качестве основы глобальной энергетики, промышленности и аграрного сектора в международной торговле будет только укрепляться, передает РИА «Новости».

«Это серьезный вызов для газовой отрасли, особенно с учетом потрясений, которые она сейчас переживает», – сказал Путин.

Глава государства указал на обострение ситуации в одном из главных мировых центров газодобычи и разрушение привычных логистических цепочек. Кроме того, российские трубопроводы в Европу подверглись террористическим атакам, а некоторые государства ввели ограничения на закупку профильного оборудования и технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об отсутствии закулисных интриг в диалоге государств ФСЭГ. Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил о закреплении роли природного газа как оси энергетической стабильности.

Ранее глава государства отметил наличие у России крупнейших в мире запасов газа.