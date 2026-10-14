В Литву прибыла первая группа ротационных войск США

LRT: Американские ротационные войска в полном составе прибудут в Литву к ноябрю

Tекст: Мария Иванова

В Литву прибыла первая группа американских солдат в рамках размещения ротационных войск США, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

«Ротация началась вчера, прибыли первые сто солдат. Планируется прибытие еще 10-12 таких подразделений, они продолжатся на следующей неделе, и к середине ноября два батальона будут полностью развернуты в Литве», – сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.

По его словам, союзные войска разместят в военном городке в Пабраде. Литва примет тяжелый бронетанковый и инженерный батальоны общим составом около 1 тыс. человек. Военнослужащие прибывают на самолетах, а техника доставляется морскими и железнодорожными путями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США вернули войска в Литву.

В июне министр обороны республики подтвердил вывод американских войск из страны.

В мае политологи объясняли соревнование Польши и Литвы за контингент США из ФРГ.