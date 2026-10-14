Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
В Литву прибыла первая группа ротационных войск США
LRT: Американские ротационные войска в полном составе прибудут в Литву к ноябрю
Первые сто американских солдат вернулись в Литву в рамках возобновления развертывания ротационных войск США, сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.
В Литву прибыла первая группа американских солдат в рамках размещения ротационных войск США, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.
«Ротация началась вчера, прибыли первые сто солдат. Планируется прибытие еще 10-12 таких подразделений, они продолжатся на следующей неделе, и к середине ноября два батальона будут полностью развернуты в Литве», – сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.
По его словам, союзные войска разместят в военном городке в Пабраде. Литва примет тяжелый бронетанковый и инженерный батальоны общим составом около 1 тыс. человек. Военнослужащие прибывают на самолетах, а техника доставляется морскими и железнодорожными путями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США вернули войска в Литву.
В июне министр обороны республики подтвердил вывод американских войск из страны.
В мае политологи объясняли соревнование Польши и Литвы за контингент США из ФРГ.