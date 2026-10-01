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Минобороны Чехии отменило заказ на бронемашины стоимостью в 1 млрд долларов
Чехия отменила заказ на 185 бронемашин на 1 млрд долларов для экономии бюджета
Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Петр Пешек сообщил об отмене контракта на поставку национальной армии 185 бронемашин на сумму свыше 1 млрд долларов из-за необходимости экономии бюджетных средств.
Министерство обороны Чехии приняло решение аннулировать реализацию контракта на поставку 185 бронемашин для нужд армии. Стоимость заказа оценивалась в 24,7 млрд крон, что составляет около 1,15 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал aktualne.
Отмененная техника предназначалась для оснащения инженерных, саперных и медицинских подразделений чешских вооруженных сил. Главной причиной отказа от закупки стала необходимость сокращения расходов и экономии государственного бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник минобороны Польши анонсировало новые закупки оружия у США на 65 млрд долларов.
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