Минобороны Чехии отменило заказ на бронемашины стоимостью в 1 млрд долларов

Чехия отменила заказ на 185 бронемашин на 1 млрд долларов для экономии бюджета

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Чехии приняло решение аннулировать реализацию контракта на поставку 185 бронемашин для нужд армии. Стоимость заказа оценивалась в 24,7 млрд крон, что составляет около 1,15 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал aktualne.

Отмененная техника предназначалась для оснащения инженерных, саперных и медицинских подразделений чешских вооруженных сил. Главной причиной отказа от закупки стала необходимость сокращения расходов и экономии государственного бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник минобороны Польши анонсировало новые закупки оружия у США на 65 млрд долларов.

Летом Чехия получила последний из переданных Германией танков Leopard.