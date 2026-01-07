Силы Йемена взяли под контроль ключевые районы Адена

Tекст: Денис Тельманов

Подразделения бригад «Аль-Амалика», поддерживающие международно признанное правительство Йемена, вошли в центральные районы временной столицы страны и взяли под контроль ключевые государственные объекты, передает ТАСС.

По информации телеканала Asharq News, силы «Аль-Амалика» установили контроль над президентским дворцом Маашик и международным аэропортом Адена после того, как сепаратисты из Южного переходного совета оставили свои позиции.

Командование 4-го военного округа, отвечающее за юго-западные провинции Йемена, также приняло под свое управление штаб-квартиры и учреждения ЮПС в ряде районов города. Собеседники телеканала уточняют, что ключевые объекты и блокпосты в Адене продолжают оставаться под контролем бригад «Аль-Амалика».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по военной технике в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена погибло 20 человек, среди которых женщины и дети. Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам сепаратистского Южного переходного совета в провинции Эд-Дали.

Поддерживаемые Саудовской Аравией силы в Йемене восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с сепаратистскими группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.