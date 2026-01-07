Прокуратура Польши направила в суд дело о мошенничестве в клубах go-go

В Польше 82 человека обвинили в мошенничестве в ночных клубах go-go

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», национальная прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение против 82 человек по делу о мошенничестве и других преступлениях в клубах go-go.

Сеть мошенников действовала с 2018 по 2021 годы в заведениях Gold House и Royal Gentlemen's Club в Варшаве, а также Al Capone во Вроцлаве. Работники клубов спаивали посетителей или подмешивали им наркотики, чтобы затем похитить деньги либо заставить оплатить фиктивные услуги.

В отношении состоятельных клиентов преступники устанавливали на телефоны приложения для перевода средств, выводили деньги со счетов, брали кредиты.

В прокуратуре уточнили, что обвинение выдвинуто 82 лицам: 76 обвиняют в участии в преступной группе, четверых – в создании и руководстве ею. Среди организаторов значатся бывшие и действующие сотрудники полиции.

Обвинение охватывает 747 преступлений, включая грабежи, мошенничество, хранение наркотиков, боеприпасов, препятствование следствию и неисполнение обязанностей должностными лицами. В деле упоминаются не только исполнители, но и руководство клубов.

Материалы дела занимают 329 томов, объем обвинительного заключения превышает тысячу страниц.

