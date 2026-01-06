После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.4 комментария
Минобороны заявило об уничтожении шести украинских БПЛА над регионами
Средства противовоздушной обороны России за пять часов сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Костромской областью и Республикой Удмуртия, сообщили в Минобороны РФ.
Средства противовоздушной обороны России сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Костромской областью и в Удмуртии, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел утром и днем 6 января.
«6 января т. г. в период с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Костромской области и один БПЛА – над территорией Республики Удмуртия», – подчеркнули в ведомстве.
Информация о разрушениях или пострадавших не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на территории Вологодской области. Один из сбитых беспилотников привел к задержке поездов в Воронежской области. В Удмуртии силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник.