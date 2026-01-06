Минобороны заявило об уничтожении шести украинских БПЛА над регионами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Средства противовоздушной обороны России сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Костромской областью и в Удмуртии, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел утром и днем 6 января.

«6 января т. г. в период с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Костромской области и один БПЛА – над территорией Республики Удмуртия», – подчеркнули в ведомстве.

Информация о разрушениях или пострадавших не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на территории Вологодской области. Один из сбитых беспилотников привел к задержке поездов в Воронежской области. В Удмуртии силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник.