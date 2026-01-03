Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.0 комментариев
Сальдо заявил о попытке проникновения лжежурналистов в воинские подразделения России
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о задержании группы лиц, которые под видом журналистов пытались попасть в российские воинские подразделения в Херсонской области после трагедии в поселке Хорлы.
«Наш сайт администрации и правительства был разблокирован, но кибератаки были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию, и вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения», – сообщил Сальдо в эфире «России 1».
По его словам, работа с задержанными продолжается, их опрашивают правоохранители. Губернатор также заявил, что целью попытки проникновения была дезинформация мировой общественности и подготовка отчета «для своих западных кураторов».
Ранее Сальдо заявил, что Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы.
Пострадавшая при теракте в Хорлах рассказала, как люди спасались после удара ВСУ.
Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.