Роспотребнадзор: Сотрудники и жильцы интерната в Прокопьевске обследованы
В социальном учреждении Кемеровской области, где умерли девять человек, завершилось полное медицинское обследование персонала и проживающих, сообщил Роспотребнадзор.
Под наблюдением врачей находятся все лица, контактировавшие с носителями вируса, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Эпидемиологи проводят тщательное расследование и контролируют соблюдение необходимых санитарных мер в учреждении.
«Все проживающие и все сотрудники обследованы на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Больные госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь», – гласит официальное сообщение.
Ранее один из сотрудников учреждения сообщал, что работники интерната сами утепляли окна и приносили обогреватели в палаты.
Напомним, в Прокопьевске за январь умерли девять постояльцев местного пансионата. СК поячснял, что к трагедии привели условия в учреждении, а также халатность.