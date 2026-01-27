Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
Британский премьер Кир Стармер появился на комедийном шоу в Лондоне в солнцезащитных очках-авиаторах, и высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.
Премьер-министр Британии Кир Стармер появился на комедийном шоу The Political Party Live в лондонском театре Duchess Theatre в солнцезащитных очках-авиаторах, сообщает РБК.
Эффектное появление политика вызвало оживленную реакцию публики и быстро стало темой для обсуждения в соцсетях.
Позже Стармер опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok, в котором надевает очки и произносит: «bonjour». Тем самым он намекнул на французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе появился в Давосе в аналогичных очках.
Также в подписи к видео Стармер обратился к Макрону с фразой: «Поговори со мной, Гусь», отсылая к фильму «Топ Ган», сделавшему стиль «авиатор» популярным.
Президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках после инцидента с глазом.
Макрон выступил на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным.
Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.
Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.