Минэнерго: ЦОДы для ИИ в Московском регионе потребуют новой генерации

Минэнерго: Размещение ЦОДов для ИИ в Московском регионе потребует новой генерации
Для обеспечения работы центров обработки данных (ЦОД) в области искусственного интеллекта (ИИ) в Московском регионе может потребоваться возведение новых электростанций, отметили в Минэнерго.
Необходимость строительства дополнительной генерации для центров обработки данных в области ИИ вокруг Москвы озвучил заместитель министра энергетики Петр Конюшенко на заседании Совета Федерации, передает ТАСС. Он сообщил, что сейчас создание ЦОДов возможно без новых электростанций в Ленинградской области, Приволжье и на Урале.
Конюшенко заявил: «Все остальное потребует строительства электростанций. В том числе, в принципе, это возможно действительно вокруг Москвы. Мы на уровне правительства будем принимать это решение».
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем потребления электроэнергии центрами обработки данных и майнингом криптовалют в России в 2025 году останется на уровне 2% от общего показателя.
Однако глава Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что крупные города уже сталкиваются с нехваткой электрических мощностей. Он добавил, что с массовым появлением роботов и искусственного интеллекта инфраструктурные вопросы становятся еще более острыми, поскольку потребление одной стойки в ЦОД для ИИ достигает 50 киловатт, а весь центр может увеличивать потребление с 20 до 200 мегаватт.