Соцфонд назначил дополнительную пенсию ветеранам блокадного Ленинграда
Социальный фонд России назначил дополнительную пенсию более чем тысяче ветеранов, имеющих знак «Житель блокадного Ленинграда», сообщили в пресс-службе ведомства.
Социальный фонд России назначил дополнительную пенсию более чем тысяче ветеранов, имеющих знак «Житель блокадного Ленинграда», передает РИА «Новости». С октября 2025 года статус «Жителя блокадного Ленинграда» присваивается в упрощенном порядке, без учета длительности пребывания в блокаде. Благодаря этому значительно расширилось число граждан, получивших право на различные льготы, включая дополнительную пенсию.
В пресс-службе фонда рассказали: «Благодаря этому еще больше граждан получило право на различные льготы, в том числе более тысячи ветеранов, которым Социальный фонд назначил дополнительную пенсию». Дополнительная пенсия по инвалидности, помимо страховой, назначалась индивидуально, россиянам не нужно было подавать никаких заявлений.
Также ветераны имеют право на ежемесячную денежную выплату по федеральному закону о ветеранах и дополнительное обеспечение по указу президента. Средний доход ветеранов-блокадников в октябре прошлого года превысил 59 тысяч рублей в месяц. Проведенные индексации увеличили выплаты на 7 тысяч рублей в 2025 году, а в январе 2026 года пенсии вновь были проиндексированы. В феврале ожидается увеличение ежемесячной социальной выплаты.
