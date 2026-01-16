Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Юрист Носов заявил о легальности продажи Домодедово через «Авито»
Продажа московского аэропорта Домодедово через «Авито» соответствует законодательству при наличии объявления на официальном портале торгов, заявил заместитель завкафедрой гражданского права по научно-исследовательской работе, доцент кафедры гражданского права МГЮА Дмитрий Носов.
Размещение объявления о продаже аэропорта Домодедово на «Авито» не нарушает действующее законодательство о приватизации государственного и муниципального имущества, сказал Носов ТАСС.
Организатором торгов выступает публичное акционерное общество «Банк ПСБ», которое и разместило объявление на платформе, что также не противоречит законам.
Продажа осуществляется в соответствии с указом президента и федеральными законами, где прописан особый порядок реализации федерального имущества, а функции продавца выполняет именно «Банк ПСБ».
Юрист подчеркнул, что официальной площадкой для размещения информации о продаже является сайт torgi.gov.ru, где опубликовано объявление о продаже 100% долей участия в юридических лицах, входящих в холдинг Домодедово.
Размещение информации на других ресурсах, включая «Авито», допустимо, если объявление есть на официальном портале.
Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», управляющего активами подмосковного аэропорта Домодедово и связанными с ним компаниями, назначен на 20 января 2026 года.
Президент Владимир Путин пояснял, что судебный спор по воздушной гавани длится много лет, он не связан с национализацией.