    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 14:02 • Новости дня

    В Сербии заявили о скором соглашении по продаже российской доли в NIS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сербии рассчитывают, что до конца недели будет подписано соглашение о продаже российской доли в нефтяной компании NIS новым владельцам, сообщила министр горного дела и энергетики Спербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    Власти Сербии ожидают, что российские акционеры компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до конца текущей недели подпишут обязательное соглашение о продаже своей доли новым партнерам, сообщает РИА «Новости».

    Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, прибывшим накануне в Белград для переговоров.

    Джедович-Ханданович подчеркнула: «Мы сегодня разговаривали с господином Сийярто о переговорах между российскими владельцами NIS и венгерской MOL, а также другими потенциальными партнерами. Цель – завершить эти переговоры и до конца недели подписать соглашение о покупке акций новыми владельцами».

    После заключения этого соглашения сербская сторона намерена направить запрос американским властям о продлении лицензии на оперативную деятельность NIS. Переговоры по этому вопросу должны быть завершены до 24 марта, как предписывают США.

    Сейчас 44,8% акций NIS принадлежат «Газпром нефти», 29,8% – правительству Сербии, остальная часть распределена между мелкими акционерами. Продажа российского пакета акций третьей стороне необходима для снятия с компании американских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переработка сырой нефти на заводе компании NIS в Панчево возобновится после поставки новых объемов по Адриатическому нефтепроводу из Хорватии.

    Бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета государственной компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявлял, что санкции США против сербской нефтяной компании NIS являются осознанной атакой Вашингтона на Сербию и не могут рассматриваться как результат действий России.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о достигнутом соглашении с Россией, предусматривающем продолжение поставок газа до конца марта 2026 года.

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва выступает за стабильность и сотрудничество в Арктике, уделяя особое внимание мирному разрешению разногласий и восстановлению международного диалога, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

    Россия заинтересована в поддержании стабильности и добрых отношений между странами Арктического региона, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА «Новости». Барбин отметил, что Россия не вынашивает агрессивных планов по отношению к соседям в Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территорий.

    Дипломат подчеркнул, что все разногласия между арктическими государствами должны решаться исключительно на основе международного права и только путем переговоров. Он особо отметил важность предотвращения любых форм эскалации в регионе.

    Глава российской дипмиссии также заявил о необходимости восстановления широкого международного сотрудничества в Арктике. По его словам, совместная работа может обеспечить безопасность эффективнее и экономичнее, чем милитаризация региона, к которой, по его мнению, стремятся страны-участницы НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что только США могут вытеснить военных России и Китая из водных пространств у Гренландии в Арктике. Трамп также отметил, что США должны контролировать этот стратегически важный регион. Он заявил, что присутствие России и Китая в Арктике усиливается.

    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    14 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

    Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее

    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ольга Галактионова назначена новым директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    «Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».

    Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

    В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.

    14 января 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Для борьбы с этническими анклавами мигрантов прежде всего следует лишить источников заработка, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета по межнациональным отношениям при президенте РоссииБогдан Безпалько. Другие эксперты предложили и ряд иных мер для недопущения появления районов с компактным расселением иностранцев.

    Власти российских регионов получат право на введение ограничений, направленных  на предотвращение формирования этнических анклавов. Соответствующие предложения по внесению изменений в российские законы должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ. Об этом сказано в постановлении правительства, касающегося плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

    Проблема диаспор обострилась в прошлом году. Так, например, в августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и выдворили из страны. Причина - пропаганда этнического сепаратизма.

    Ранее лишили российского гражданства главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова. За «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации» его вызвали в полицию, изъяли российский паспорт и поместили в спецприемник для отправки в Азербайджан.

    В Екатеринбурге объединение, которое ранее называлось азербайджанской диаспорой, вообще перестало существовать. Ее главу - Шахина Шыхлински – поместили в СИЗО по обвинению в применении насилия к представителю власти и покушении на убийство.  Руководителем новой структуры стал Видади Мустафаев, возглавивший «Центр культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала». Он сообщил, что теперь главная задача организации - объяснять молодежи основы правильного поведения и необходимость жить в соответствии с законами России.

    Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, пояснил газете ВЗГЛЯД, что вопрос национальных анклавов не случайно отдают на откуп регионам. «Региональные власти лучше знают, где и какие проблемы с созданием анклавов у них есть», – пояснил эксперт.

    Например, в Челябинской и Тверской областях, как пояснил Богдан Беспалько, есть компактные поселения цыган, которые по данным полиции, порою бывают замешаны в наркотрафике и наркоторговле. «Анклав – это компактное расселение народа какой-то национальности. В Подмосковье, например, это город Котельники, где живет огромное количество иностранцев – в основном, из Средней Азии, работающих на рынке «Садовод». Конечно, местным жителям это не очень нравится», – рассказывает эксперт.

    В Москве очень много выходцев из Средней Азии живет в районе Люблино, где находится торгово-ярмарочный комплекс «Москва». «Практически все анклавы создаются рядом с местом работы. Когда в Москве существовал Черкизовский рынок, рядом с ним тоже был анклав. Переехал рынок – переехал и анклав», - пояснил Богдан Безпалько.

    По мнению эксперта, главный способ борьбы с анклавом – ликвидация источника заработка. «Не будет рынка – не будет и компактного расселения иностранцев», - считает эксперт.

    Показателен пример московского района Бирюлево Западное. Здесь работала Покровская овощебаза, одна из самых крупных в России, где трудились и вокруг которой компактно селились представители азербайджанской диаспоры. В октябре 2013 года в ходе стычки с представителем диаспоры был убит 25-летний местный житель Егор Щербаков, что спровоцировало массовые выступления местных жителей, погромы и столкновения с полицией. Столичные власти, проведя проверку базы, нашли на ней массовые нарушения, и базу закрыли.

    Кирилл Кабанов, в свою очередь, считает, что дело не только в лишении источника дохода. «Сначала нужно дать четкое определение, что такое анклав. Я считаю, это компактное расселение людей какой-то национальности, имеющих свое национальное государство. Т. е. не коренных народов России», - пояснил эксперт.

    Если признаки анклава уже есть, то нужно принимать меры. Первое – отказывать в регистрации новым жителям, приехавшим «к землякам». Второе – отказывать детям иностранцев к доступу в социальные учреждения – детсады и школы. «Да, мера крайне жесткая, но Дания, например, ее уже применяет», - пояснил Кабанов.

    Третье, по мнению эксперта: если не закрытие, то регулярные проверки всех «национальных» бизнесов, вокруг которых анклавы и формируются. Как правило, эти бизнесы работают с серьезными нарушениями законодательства, поэтому и так успешны. Четвертое: сокращение региональных квот на ввоз мигрантов – если их уже и так достаточно. При этом, считает Кабанов, борьбу с анклавами нужно выводить с регионального на федеральный уровень.

    Вячеслав Поставнин, руководитель Научного центра Евразийской экономической интеграции и сотрудничества, считает, что можно пойти и другим путем. «Анклавы не будут появляться, если мы выведем мигранта из диаспоры», - считает эксперт.

    Первое, что нужно сделать – учить мигрантов русскому языку еще в стране пребывания. Второе – максимально облегчить натурализацию иностранца – его вхождение в общество и, главное, трудоустройство.

    «Сегодня мигрант, даже не знающий русского, спокойно приезжает в Россию, покупает через диаспору все нужные документы – в том числе о сдаче экзамена по русскому языку, устраивается «через своих» на работу, все правовые вопросы – например, с регистрацией, тоже решает через «старших» диаспоры. Живет со своими. Вот и получается анклав», - пояснил эксперт.

    По мнению Поставнина, нужно максимально снизить бюрократические барьеры: сделать так, чтобы в течение пяти дней после приезда в Россию мигрант уже мог самостоятельно найти работу и на нее выйти, чтобы мог легко снять жилье – не прибегая к помощи земляков. Тогда значение диаспоры, которое сейчас для мигрантов определяющее, снизится. А значит, не будет и анклавов.

    14 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир несуществующее слово

    Радиостанция «Судного дня» передала новое загадочное сообщение «люэсобаул»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня», передала новое загадочное сообщение.

    В 19.33 по московскому времени в эфире прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем активность радиостанции.

    В начале декабря радиостанция «Судного дня» передала сообщение про зоопарк.

    В ноябре слово «Латвия» прозвучало в эфире радио «Судного дня».

    В течение 10 декабря радиостанция передала сразу девять сообщений.

    14 января 2026, 19:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов

    Эксперт Степанов заявил о запусках Пентагоном ракет с самолетов Boeing 737 и Cessna

    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов
    @ Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный эксперт Александр Степанов в интервью журналистам отметил, что США задействовали самолеты на базе гражданских моделей для ударов по морским целям с запуском управляемых ракет.

    Пентагон использует замаскированные под гражданские самолеты для атак на морские цели. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что подобные действия представляют собой внеюридическую экстерриториальную казнь с применением сил специальных операций США.

    По его словам, американские военные используют самолеты, созданные на базе гражданских моделей, в частности, усовершенствованные Boeing 737 и легкомоторные турбовинтовые Cessna. Эти машины способны запускать управляемые ракеты Hellfire из внутренних отсеков, такую тактику применял 160-й авиационный полк Night Stalkers, развернутый в Карибском бассейне.

    Степанов отметил, что вооружение этих самолетов является избыточным для поражения незащищенных катеров и не соответствует характеру угрозы. По его словам, незаконное распространение наркотиков не приравнивается к деятельности террористических организаций, что делает применение внеюридических казней без судебного разбирательства предметом дискуссий среди американских экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Напомним, что Соединенные Штаты 23 декабря разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна.

    15 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после инцидента с британским сотрудником спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием, сообщили в МИД России.

    Россия выразила решительный протест Британии в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Временной поверенной в делах Британии в Москве Дейни Долакиа сообщили об аннулировании аккредитации указанного дипломата, которого сочли сотрудником спецслужб.

    «В случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный ответ», – сообщили в МИД России.

    Сотруднику, подозреваемому в работе на британские спецслужбы, предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российская сторона заявила о намерении и далее придерживаться бескомпромиссной позиции в вопросах национальной безопасности.

    В МИД России отметили, что не допустят присутствия на территории страны незаявленных сотрудников иностранных спецслужб. Дейни Долакиа была официально уведомлена, что подобные действия и впредь будут пресекаться в интересах безопасности России.

    Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.

    В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, который работал под прикрытием второго секретаря посольства Британии. Ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 07:16 • Новости дня
    Politico: Каллас предложила начать пить из-за мировых событий
    Politico: Каллас предложила начать пить из-за мировых событий
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На встрече с политическими группами в Европарламенте глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить, сообщают СМИ.

    Мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, об этом якобы заявила Каллас в ходе встречи с евродепутатами после поздравлений с Новым годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники отмечают, что сама Каллас не является большим любителем алкоголя.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каи Каллас.

    Премьер Словакии Роберт Фицо выражал мнение, что Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    14 января 2026, 22:11 • Новости дня
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Поколение бэби-бумеров (родившиеся с 1946 по 1964 г.,) все дольше остается на рынке труда в США, в то время как представители поколения Z (1997-2010 г.р.) сталкиваются с трудностями при поиске работы. Согласно исследованию, доля работников в возрасте до 25 лет сократилась, тогда как приток сотрудников в возрасте 65 лет и старше вырос почти на 80%. Причем, внедрение ИИ сыграло не в пользу молодежи.

    Как сообщает The Washington Post, согласно анализу Revelio, средний возраст сотрудников, принимаемых на новые рабочие места, в 2025 году вырос до 42 лет. Для сравнения: в 2022 году он составлял 40,5 года, а в 2016 году – около 40 лет. Эксперты связывают этот тренд со старением населения, экономической нестабильностью и активным внедрением искусственного интеллекта, из-за чего работодатели все чаще делают ставку на опытных специалистов.

    «Работодатели стали более осторожными и предпочитают кандидатов, которые могут сразу приступить к работе без дополнительного обучения», – отметила главный экономист Revelio Labs Лиза Саймон. По ее словам, компании все реже готовы инвестировать в подготовку молодых сотрудников и ожидают, что новые работники будут «готовы к делу с первого дня».

    Доля работников в возрасте до 25 лет сократилась с 14,9 % в 2022 году до 8,8 % в 2025-м. При этом объем найма в этой возрастной группе снизился более чем на 45% по сравнению с 2019 годом. В то же время приток сотрудников в возрасте 65 лет и старше вырос почти на 80 %.

    Ситуация усугубляется общим замедлением рынка труда. По данным Бюро трудовой статистики США, 2025 год стал худшим для занятости со времен пандемии: рост числа рабочих мест опустился до уровней, характерных для экономических спадов. Уровень безработицы составил 4,4 %, а число запланированных наймов сократилось на треть по сравнению с 2024 годом. Одновременно работодатели объявили о более чем 1,2 млн увольнений – максимальном показателе с 2020 года.

    Особенно заметно присутствие более возрастных работников в сферах, где ключевую роль играют коммуникационные навыки и накопленный опыт, – например, в продажах, недвижимости и офисном администрировании. В этих профессиях средний возраст новых сотрудников вырос примерно на 2,5 года с 2015 года.

    Дополнительное давление на молодых соискателей оказывает развитие искусственного интеллекта. По данным Стэнфордского университета, инвестиции в ИИ в 2024 году достигли 252 млрд долларов, а в 2025-м продолжили расти. Исследования показывают, что занятость среди работников 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, снизилась на 13% с 2022 года.

    Экономисты отмечают, что компании все чаще переходят к «найму по навыкам», отдавая предпочтение управленческому опыту, способности координировать команды и принимать решения – качествам, которые обычно формируются с годами. Это усиливает разрыв между поколениями на старте карьеры.

    При этом многие американцы старшего возраста продолжают работать не только из-за интереса и самореализации, но и по финансовым причинам. Рост инфляции, удорожание медицины и жилья – средняя цена дома в США с 2019 года выросла почти на 100 тыс. долларов – вынуждают откладывать выход на пенсию или возвращаться к работе после нее.

    Эксперты подчеркивают, что рынок труда в США входит в новую фазу, где возраст перестает быть ограничением для занятости, а молодым специалистам приходится искать нестандартные пути для профессионального старта в условиях высокой конкуренции и сокращающегося числа начальных позиций.

    Ранее управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан в комментарии Reuters заявил, что падение инфляции в США и позитивные данные по уровню безработицы способствовали дальнейшему росту цен на драгоценные металлы.

    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР

    Инструкторы РФ вместе с военными ЦАР спасли заблокированных миротворцев ООН

    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР
    @ REUTERS/Pilar Olivares

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских специалистов провели успешную операцию по деблокированию базы миротворцев ООН в Бамбути.

    В приграничном городе Бамбути на территории Центрально-Африканской Республики более 120 боевиков заблокировали гарнизон миротворцев ООН и убили несколько мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в Вооруженных силах ЦАР (FACA).

    Нападение произошло в ночь на 29 декабря, когда группа из более чем 60 вооруженных людей, преимущественно иностранных наемников и представителей общины азанде, пересекла границу из Южного Судана.

    Из-за сложностей с доставкой подкрепления миротворцы ООН и 20 военнослужащих FACA были вынуждены отступить на базу непальского контингента МИНУСКА, которую боевики быстро окружили. В течение суток к нападавшим присоединились еще около 70 человек, доведя их общее число до 120.

    «К утру 1 января 2026 года была спланирована и проведена ответная операция. Три сводные штурмовые группы FACA при поддержке российских союзников приступили к выполнению боевой задачи по деблокированию базы МИНУСКА и зачистке Бамбути и окрестностей», – рассказал собеседник агентства.

    Операция по освобождению базы и города длилась примерно четыре часа и завершилась полным возвращением Бамбути под контроль властей. В результате боев потери среди боевиков составили около 50 человек убитыми и ранеными, а основные задачи были выполнены с минимальными потерями среди сил безопасности. 2 января операция полностью завершилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера допустил возможность приобретения российского вооружения и назвал работу российских инструкторов успешной.

    Также Туадера осудил атаку дронами ВСУ на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    До этого в деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие сотрудникам российской тренинговой миссии в ЦАР.


    14 января 2026, 19:57 • Новости дня
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формированию зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации