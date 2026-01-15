Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.3 комментария
Стало известно о вспышке ОРВИ среди сотрудников роддома Новокузнецка
Суд установил, что заболевший ОРВИ персонал роддома в Новокузнецке не работал
В январе главврач роддома Новокузнецка и несколько сотрудников болели ОРВИ, однако заболевшие не выходили на работу, оставаясь дома, заявила судья Инна Ма.
Главный врач больницы Новокузнецка Виталий Херасков в январе болел респираторным заболеванием, сообщает ТАСС.\
Судья Инна Ма огласила эти сведения на судебном заседании по делу о гибели девяти младенцев в роддоме.
«Сам Херасков приехать в больницу после смерти одного из младенцев в начале января не мог, так как он болел респираторным заболеванием», – зачитала она из протокола допроса.
Суд также отметил, что в декабре и январе часть медицинского персонала роддома болела ОРВИ, однако все заболевшие сотрудники находились дома и не приходили на работу. Эти данные фигурируют в материалах дела.
Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 год.
По делу о гибели младенцев в Новокузнецке признаны потерпевшими девять матерей.
Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать свою вину по этому делу.
Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как новокузнецкий родильный дом стал местом массовой гибели новорожденных.