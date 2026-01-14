Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.7 комментариев
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за катастрофы на железной дороге
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа после железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима.
«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», – сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Трагедия произошла на железнодорожном участке в районе Сикхио, где поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, столкнулся с упавшим на рельсы строительным краном. В результате аварии поезд сошел с рельсов, несколько вагонов загорелись. Погибли 32 человека.