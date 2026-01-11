Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
Умер первый чемпион мира по хоккею с мячом Водянов
Победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Геннадий Водянов скончался на 90-м году жизни, сообщил президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос.
«Он умер ночью в красногорской больнице, – сказал Манкос. – У него была бытовая травма, и на фоне этого случился инсульт. Его перевезли из Истры в Красногорск, помогали ему, врачи пытались его спасти», – добавил он, передает ТАСС.
Геннадий Водянов был одним из ключевых игроков советской сборной, которая в 1957 году завоевала золото на первом в истории чемпионате мира по хоккею с мячом. В ходе своей карьеры спортсмен выступал за такие клубы, как ЦСК МО, московское «Динамо» и «Фили», четыре раза становился чемпионом СССР.
Позже Водянов перешел в хоккей с шайбой, где защищал цвета воскресенского «Химика» и «Салюта». Помимо этого, он успешно играл в хоккей на траве и дважды становился победителем Всесоюзных соревнований в составе ЦСК МО. В 1956 году Водянов был приглашён в сборную СССР по хоккею на траве.