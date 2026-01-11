Умер первый чемпион мира по хоккею с мячом Водянов

Tекст: Дарья Григоренко

«Он умер ночью в красногорской больнице, – сказал Манкос. – У него была бытовая травма, и на фоне этого случился инсульт. Его перевезли из Истры в Красногорск, помогали ему, врачи пытались его спасти», – добавил он, передает ТАСС.

Геннадий Водянов был одним из ключевых игроков советской сборной, которая в 1957 году завоевала золото на первом в истории чемпионате мира по хоккею с мячом. В ходе своей карьеры спортсмен выступал за такие клубы, как ЦСК МО, московское «Динамо» и «Фили», четыре раза становился чемпионом СССР.

Позже Водянов перешел в хоккей с шайбой, где защищал цвета воскресенского «Химика» и «Салюта». Помимо этого, он успешно играл в хоккей на траве и дважды становился победителем Всесоюзных соревнований в составе ЦСК МО. В 1956 году Водянов был приглашён в сборную СССР по хоккею на траве.