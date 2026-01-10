Французский футболист Вергос погиб при попытке сделать селфи в Таиланде

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает радиостанция RTL, трагедия произошла 5 января у водопада Намуанг 2 на острове Самуи, где спортсмен отдыхал со своей невестой. Попытка сделать селфи привела к тому, что Вергос поскользнулся на мокрых камнях и сорвался с высоты нескольких метров, пишет РИА «Новости».

В результате падения футболист получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись головой о камни. По данным предварительной судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила мгновенно. Его невесте удалось выжить – она зацепилась за ветку дерева, однако сейчас находится в сильном шоке, сообщает ТАСС.

Клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого был Вергос, подтвердил его смерть и выразил соболезнования семье и отцу футболиста. «С глубокой печалью футбольный клуб «Кемпер Эрге Армель» сообщает о смерти воспитанника клуба Алексиса Вергоса. Алексис начал заниматься футболом в «Эрге Армель» в возрасте шести лет. Еще два сезона назад он выступал за взрослую команду», – говорится в заявлении клуба.

Спасатели оперативно обнаружили тело Вергоса, застрявшее в расщелине у подножия водопада, несмотря на быстрое течение воды.

Ранее сообщалось, что в центре Рима 69-летний турист из Японии погиб, сорвавшись с семиметровой высоты в ров позади Пантеона при попытке сделать селфи.

Между тем в Италии австриец отбил пальцы у гипсового слепка скульптуры Антонио Кановы, когда делал селфи.