В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
Политолог Скачко: Зеленский говорит о «победе» Украины из-за подготовки к выборам
Киев планирует смириться с потерей территорий при подписании мирного договора в обмен на помощь Запада на будущих выборах. Банковая хочет привести на пост президента Владимира Зеленского или другого управляемого ставленника, который гарантировал бы неприкосновенность нынешней команде, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории страны.
«Заявление Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь украинскому электорату в преддверии потенциальных выборов. Тактика Банковой ясна – позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».
«Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам европейских и американских «ястребов», не желающих утрачивать антироссийское прокси в центре Восточной Европы. Таким образом, Зеленский выражает готовность следовать условиям Запада при урегулировании украинского кризиса в обмен на помощь в электоральной кампании», – продолжил собеседник.
«Причем речь на выборах может идти даже не о переизбрании самого Зеленского, а о приходе на пост президента какого-либо управляемого ставленника из команды, который гарантировал бы им постэлекторальную неприкосновенность в уголовном плане, а также сохранение основных финансовых и материальных активов», – детализировал аналитик.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что сохранение хоть какой-то части украинской территории будет считаться «победой» Киева. Для обоснования этого тезиса он сказал, что российские власти якобы стремятся «полностью оккупировать» всю Украину.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с иронией отреагировала на эти заявления, разместив в своем Telegram-канале цитату из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная Маркиза». «Все хорошо, прекрасная Маркиза, / Дела идут и жизнь легка, / Ни одного печального сюрприза, / За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – написала дипломат, приложив видео с клипом на эту песню.
Ранее Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.
Путин в ходе пленарного заседания десятого Восточного экономического форума пояснил свою позицию по встрече с украинскими представителями. «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают», – напомнил он.
«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. На пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам», – подчеркнул российский лидер. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие нарративы запустит украинская пропаганда, если Запад с помощью дипломатии убедит Зеленского отказаться от контролируемой Киевом части Донбасса.