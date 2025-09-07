Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Кремль сообщил о особом внимании Си Цзиньпина к Путину
Во время визита президента России Владимира Путина в Китай лидер КНР Си Цзиньпин продемонстрировал особое расположение к российскому президенту и организовал теплый прием.
О проявленном внимании Си Цзиньпина к Путину в ходе визита российского президента в Китай сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что председатель КНР лично уделил Путину повышенное внимание и проявил к нему особое расположение, что является важными дипломатическими знаками. Ушаков подчеркнул, что таких знаков со стороны китайских коллег было много, а главное – со стороны самого Си Цзиньпина.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине Путина встречал оркестр, исполнивший для него «Калинку-малинку». На торжественном приеме для иностранных гостей прозвучали «Подмосковные вечера».
Ушаков заявил: «Это очень важные знаки с точки зрения дипломатии. И самое главное, что этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много, но самое главное – со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один». Кроме того, лидеры воспользовались возможностью провести содержательные переговоры в неформальной обстановке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил наличие теплых отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Они обсудили международные и региональные вопросы.