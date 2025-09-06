В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
WSJ заявил о пользе разногласий США и Европы для России
Разногласия между США и европейскими странами по вопросам стратегии на Украине способствуют укреплению позиций России и сохранению ею преимущества.
Отсутствие скоординированной стратегии США и европейских стран по вопросу Украины способствует сохранению преимуществ России в конфликте, передает ТАСС со ссылкой на статью The Wall Street Journal.
Авторы публикации подчеркивают, что несмотря на западные санкции, российская экономика показала уверенный рост в 2023 и 2024 годах. Хотя Москва сталкивается с отдельными экономическими трудностями, признаков серьезного кризиса нет.
Российская сторона продолжает экспортировать нефть в Китай и Индию, а американские вторичные санкции не заставили Нью-Дели отказаться от российских энергоносителей. При этом, по мнению авторов WSJ, и Вашингтон, и Европа пока не готовы принимать жесткие меры к Пекину за его экономическую поддержку России, ведь Китай способен ответить на возможные торговые ограничения.
В материале также отмечается, что украинская армия испытывает дефицит личного состава. Киев старается компенсировать эти потери применением беспилотных технологий, однако полностью заменить живую силу дронами невозможно. Кроме того, недоверие военнослужащих к руководству ухудшает ситуацию с мобилизацией на Украине.
