Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на трассе М5
Движение на участке трассы М5 в Челябинской области оказалось затруднено после опрокидывания автоцистерны с нашатырным спиртом, утечку устранили спасатели.
Автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт, перевернулась на федеральной трассе М-5 «Урал» в Усть-Катавском городском округе Челябинской области, передает РИА «Новости». ДТП произошло на 1650-м километре автодороги, когда автомобиль «КамАЗ» съехал в кювет.
Как уточнили в пресс-центре регионального ГУМЧС, после аварии была обнаружена капельная течь из заливного клапана цистерны, которую устранили специалисты областной поисково-спасательной службы. Угрозы для окружающих и других участников движения нет.
На месте происшествия продолжают работать специалисты противопожарной службы, сотрудники управления автодорог «Южный Урал», а также представители Госавтоинспекции.
