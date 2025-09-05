Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
СК возбудил дело после катастрофы самолета в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Московской области.
Дело открыто по части 2 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, передает ТАСС
Напомним, в подмосковных Луховицах в пятницу упал легкомоторный самолет, по предварительным данным, погиб пилот. Сообщалось, что к авиакатастрофе могла привести ошибка пилотирования.