Парламент Таиланда утвердил Анутхина Чанвиракуна новым премьером

Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве зафиксировано наибольшее количество пенсионеров – 3,04 млн человек, причем женщин среди них почти вдвое больше, нежели мужчин, ведь их меньше миллиона. В тройку лидеров по количеству людей на пенсии также вошли Московская область, где насчитывается почти два миллиона пенсионеров, и Краснодарский край, где 1,6 млн пенсионеров.



«Демографическая диспропорция, при которой женщин пенсионного возраста значительно больше, чем мужчин, характерна для всей России, и Москва – не исключение. Это явление обусловлено двумя ключевыми факторами: законодательно установленным разным пенсионным возрастом и устойчивой разницей в продолжительности жизни между полами», – говорит Парамонов.

Главным фактором, продолжает врач, непосредственно создающим численный перевес, является разница в пенсионном возрасте. Мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60. Это означает, что все женщины в возрасте от 60 до 64 лет формально считаются пенсионерками, тогда как их ровесники-мужчины таковыми еще не являются. Эта законодательная норма добавляет в статистику целую пятилетнюю возрастную когорту женщин, что и формирует первоначальный и значительный разрыв в численности.

«Вторым фундаментальным фактором является более высокая продолжительность жизни женщин. Даже после того, как мужчины достигают пенсионного возраста, женщин в старших когортах остается больше просто потому, что они живут дольше. В Москве, как в самом развитом регионе страны, продолжительность жизни обоих полов максимальна для России, но разрыв между ними тем не менее сохраняется», – делится специалист.

Причины более короткой жизни мужчин носят комплексный характер. На первом месте, отмечает он, стоит высокая смертность от внешних причин: несчастных случаев, ДТП, отравлений и самоубийств в трудоспособном возрасте. Второй по значимости причиной являются поведенческие факторы: традиционно более распространенные среди мужчин курение, употребление крепкого алкоголя и невнимательное отношение к своему здоровью, что приводит к более раннему развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Наконец, свой вклад вносят и биологические особенности: женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Таким образом, наблюдаемая диспропорция – это следствие жесткого пересечения демографической реальности и социальных норм. Закон о пенсионном возрасте фиксирует и усиливает естественный разрыв, возникший из-за более высокой преждевременной смертности мужчин. Пока не будут решены глубинные проблемы, стоящие за высокой смертностью мужчин, эта демографическая асимметрия будет оставаться одной из характерных черт российского общества», – заключил Парамонов.

