Глава Приморья попросил Путина отсрочить инфраструктурные выплаты
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отсрочить выплаты по инфраструктурным кредитам.
Глава региона отметил, что край получил около 10 млрд рублей на развитие инфраструктуры, в том числе на возведение Рудневского моста, передает ТАСС.
«Просьба у меня – сдвинуть денежные средства, мы их целиком отправляем на Рудневский мост», – сказал он президенту.
По его словам, деньги распределили на 2028, 2029 и 2030 годы.
Рудневский мост был построен более 40 лет назад, он связывает Первореченский и Первомайский районы Владивостока, сокращая время в пути до 15 минут. Мост состоит из 18 пролетов, его длина составляет 504 метра, высота опор – до 60 метров. С момента постройки он официально не был введен в эксплуатацию из-за строительных недостатков.
Движение по мосту до сих пор осуществляется в обычном режиме, несмотря на неоднократные случаи расхождения деформационных швов. В будущем планируется построить рядом новый мост, затем демонтировать старую конструкцию и возвести мост-дублер на прежнем месте.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе поездки на Дальний Восток провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, а также с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.