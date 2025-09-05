Глава Приморья попросил Путина отсрочить инфраструктурные выплаты

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава региона отметил, что край получил около 10 млрд рублей на развитие инфраструктуры, в том числе на возведение Рудневского моста, передает ТАСС.

«Просьба у меня – сдвинуть денежные средства, мы их целиком отправляем на Рудневский мост», – сказал он президенту.

По его словам, деньги распределили на 2028, 2029 и 2030 годы.

Рудневский мост был построен более 40 лет назад, он связывает Первореченский и Первомайский районы Владивостока, сокращая время в пути до 15 минут. Мост состоит из 18 пролетов, его длина составляет 504 метра, высота опор – до 60 метров. С момента постройки он официально не был введен в эксплуатацию из-за строительных недостатков.

Движение по мосту до сих пор осуществляется в обычном режиме, несмотря на неоднократные случаи расхождения деформационных швов. В будущем планируется построить рядом новый мост, затем демонтировать старую конструкцию и возвести мост-дублер на прежнем месте.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе поездки на Дальний Восток провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, а также с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.