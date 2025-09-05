Путин: Газпром работает с КНР в высокотехнологичных сферах

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сотрудничество Газпрома с нашими китайскими друзьями и партнерами, оно не ограничено только поставкой. У них так называемое стратегическое партнерство, которое заключается в том, что совместно люди работают над высокотехнологичными сферами, в том числе и газовой», – цитирует Путина РИА «Новости».

До этого президент заявил, что газопровод «Сила Сибири – 2» выгоден всем странам-участницам. Также он заверил, что рисков превращения России в «сырьевого партнера» не существует.

Монгольский премьер назвал этот газопровод «проектом века» для своей страны.