Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Газпром работает с КНР в высокотехнологичных сферах
Газпром при сотрудничестве с партнерами из Китая трудится в высокотехнологичных сферах, включая газовую, заявил президент Владимир Путин на ВЭФ.
«Сотрудничество Газпрома с нашими китайскими друзьями и партнерами, оно не ограничено только поставкой. У них так называемое стратегическое партнерство, которое заключается в том, что совместно люди работают над высокотехнологичными сферами, в том числе и газовой», – цитирует Путина РИА «Новости».
До этого президент заявил, что газопровод «Сила Сибири – 2» выгоден всем странам-участницам. Также он заверил, что рисков превращения России в «сырьевого партнера» не существует.
Монгольский премьер назвал этот газопровод «проектом века» для своей страны.