    Когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих»
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в «Норникеле»
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    5 сентября 2025, 06:32 • Новости дня

    Песков сообщил о ценности усилий Трампа для Путина

    Песков рассказал о признательности Путина Трампу за мирные инициативы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом и его дипломатические инициативы.

    Президент России Владимир Путин выражает признательность главе США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Песков подчеркнул, что у Путина нет разочарования в американском коллеге. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», – заявил представитель Кремля.

    Песков также сообщил, что разговоры между Путиным и Трампом проходят непросто, поскольку каждый из президентов отстаивает интересы своей страны. По его словам, российский лидер ценит принципиальность американского коллеги и признает значимость такого диалога.

    Ранее Дональд Трамп пообещал обязательно созвониться с Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Песков заявил, что подробностей о возможном новом разговоре между российским и американским президентами пока нет.

    4 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»

    Путин принял участие в открытии первого филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»
    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во время визита во Владивосток первым делом ознакомился с филиалом Национального центра «Россия» на базе океанариума, рассчитанным на 500 посетителей.

    Путин открыл свою рабочую программу на ВЭФ с посещения филиала центра, передает ТАСС.

    Он приехал на причал на автомобиле Aurus, на катере «Ураган» его встретил капитан корабля, он отдал главе государства честь, после чего президент пожал ему руку.

    Затем Путин на катере «Ураган» отправился на остров Русский, где расположен филиал Национального центра «Россия».

    Центр разместился в здании Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и занимает площадь 2,5 тыс. кв. метров. Главной особенностью экспозиции является овальный аквариум с осетрами.

    Экспозиция расскажет о богатой истории, достижениях и перспективах развития Приморского края. Одновременно экспозицию смогут осматривать до 500 человек. Выставка оформлена в морской тематике, включает отраслевые зоны, посвященные карьерным возможностям, науке, образованию, спорту, культуре, туризму и инновациям региона.

    Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению главы государства для демонстрации главных достижений страны, укрепления национальной идентичности и развития профессиональных навыков у детей и молодежи.

    Ранее советник президента Антон Кобяков сообщал, что на ВЭФ в 2025 году планируют акцентировать внимание на многополярном мире и технологическом суверенитете, а также развитии Дальнего Востока.

    4 сентября 2025, 09:37 • Новости дня
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца

    СВР: Канцлер Германии Мерц воспитан на заветах служивших фашизму деда и отца

    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, с детства испытывал желание отомстить за поражение своей страны во Второй мировой войне, считает Служба внешней разведки России (СВР).

    Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, сообщается на сайте СВР.

    По поступающей в СВР информации, его жажда мести формировалась с ранних лет и усилилась после начала политической деятельности.

    Многие европейские эксперты удивлены резкой антироссийской позицией Мерца, несмотря на продолжающийся диалог России и США по урегулированию кризиса на Украине.

    Однако, как подчеркнуло ведомство, это не удивляет его близких, поскольку Мерц был воспитан на взглядах своего деда Йозефа Пауля Совиньи и отца Иоахима Мерца, которые служили фашистскому режиму.

    Согласно информации из открытых источников, дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, с 1917-го по 1937 год являлся бургомистром города Брилон, он оставался в должности и после прихода нацистов к власти, а позднее был зачислен в резерв SA («коричневорубашечники», штурмовые отряды НСДАП,) в звании обершарфюрера и в НСДАП (в 1947 году он проходил процедуру денацификации, указав датой вступления в SA 1 июля 1933 года). После того, как в 2004 году об этом стало известно, Фридрих Мерц объяснял позицию деда тем, что тот сначала надеялся на выход из кризисного состояния, но через несколько лет ушел на пенсию, а в резерв штурмовых отрядов и нацистскую партию якобы был зачислен в автоматическом порядке, без его ведома.

    Иоахим Мерц во время Второй мировой войны в составе вермахта воевал с Красной армией.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц оскорбил президента России Владимира Путина. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные действия неприемлемыми.

    Сам Путин пояснил, что оскорбительные высказывания канцлера Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    5 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Трамп опубликовал загадочный пост из двух фото с саммита на Аляске без слов

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    4 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп уверен, что для готовности лидеров России и Украины к переговорам требуется важное событие, способное изменить их позиции.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, передает ТАСС.

    По словам Трампа, для начала переговоров должно произойти некое событие, которое может повлиять на решение лидеров.

    «Что-то должно произойти, но они еще не готовы к этому. Но что-то определенно должно произойти. Мы собираемся это сделать», – сказал Трамп, отметив, что ждет изменений.

    Также глава Белого дома подчеркнул, что считал украинский конфликт «самым простым» из всех, которые он пытался урегулировать, однако ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Трамп охарактеризовал свою позицию по ситуации на Украине как «реалистичную и оптимистичную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин занял безупречную позицию по вопросу возможной встречи с Владимиром Зеленским.

    Киев отверг приглашение Путина провести переговоры с Зеленским в Москве.

    Между тем Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины.

    4 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти

    WP: Трамп отклонил торговое соглашение с Индией из-за закупки российской нефти

    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    4 сентября 2025, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским ведомствам необходимо изучить возможность строительства новых крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

    «Гидроэнергетический потенциал региона – масштабный, большой – используется пока явно недостаточно. Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что эту работу нужно сделать в том числе для сохранения и создания компетенций школы гидроэнергетики.

    «Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии», – подчеркнул президент.

    По его словам, ГЭС смогут не только обеспечить регион электричеством, но и дадут комплексные эффекты для экономики и социальной сферы, в том числе в водоснабжении и противодействии паводкам.

    Ранее Путин заявил, что развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, только за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов

    4 сентября 2025, 10:43 • Новости дня
    Путину представили проект первой частной железной дороги через дальневосточную тайгу
    Путину представили проект первой частной железной дороги через дальневосточную тайгу
    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин ознакомился с проектом первой частной железной дороги, которая соединила Якутию и Хабаровский край, она проходит через труднопроходимую тайгу.

    Презентация нового транспортного объекта прошла по видеоконференцсвязи, передает РИА «Новости».

    Тихоокеанская железная дорога (ТЖД) стала третьей крупной железнодорожной артерией Дальнего Востока после Транссиба и БАМа. Общая длина новой ветки составляет 531 километр, из которых 31 километр проходят по территории Якутии, а 500 километров – по Хабаровскому краю.

    Дорога построена за рекордные два года. В строительстве принимали участие свыше 4 тыс. специалистов и несколько сотен единиц техники. Маршрут пролегает через труднодоступные районы тайги. ТЖД включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов и более 550 инженерных сооружений.

    Пропускная способность новой железной дороги рассчитана на перевозку до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения. ТЖД станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры региона и повысит грузооборот на Дальнем Востоке.

    В четверг президент начал работу на Восточном экономическом форуме с визита на остров Русский, где находится филиал Национального центра «Россия», размещенный на базе океанариума.

    Глава государства посетил новый музей боевой славы в этом центре. Музей посвящен 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

    4 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Захарова ответила на слухи о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

    Захарова прокомментировала вбросы о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слухи о смерти президента США, отметив, что такие вбросы считаются мелкими даже по мнению недоброжелателей.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с большим количеством недоброжелателей, заявила Мария Захарова ТАСС.

    На полях Восточного экономического форума она отметила: «Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединённых Штатах Америки».

    Захарова подчеркнула, что критики Трампа используют различные методы давления и «демонстрируют» это на практике. Она также использовала цитату из фильма «Покровские ворота», заявив, что подобные вбросы – это «мелко».

    По словам дипломата, недовольство вызывает не только позиция Трампа по Украине, но и ряд других вопросов, включая инициативы по отмене третьего пола в американских паспортах и попытки вернуть традиционные американские ценности.

    В последние дни в интернете появились слухи о смерти Трампа на фоне его двухдневного отсутствия на публике. Как сообщил журнал Newsweek, хештег #whereistrump занял шестое место по популярности в социальной сети X, а чат-бот Grok зафиксировал более 1,3 млн ознакомлений с постами на эту тему.

    При этом ранее Дональд Трамп прокомментировал слухи о собственной смерти.

    В Белом доме также опровергли сообщения о смерти президента. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, но отметил отличное самочувствие и энергию Дональда Трампа, которому сейчас 78 лет.

    4 сентября 2025, 17:06 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg сообщил о возможности визита Зеленского в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Bloomberg Оливер Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел бы визит в Москву, если бы президент США Дональд Трамп предложит ему это сделать.

    Оливер Крук из Bloomberg предположил, что Владимир Зеленский может согласиться приехать в Москву на переговоры, если с такой инициативой выступит Трамп, передает RT.

    Журналист отметил изменение во внешнеполитическом подходе киевских властей после визита Зеленского в Овальный кабинет, назвав его «катастрофическим».

    По словам Крука, «теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?». Несмотря на это, журналист допустил, что подобный сценарий развития событий маловероятен, так как ему сложно представить, что лидер киевского режима согласится приехать в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, считает Трамп.

    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    4 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Названа продолжительность пленарного заседания ВЭФ с Путиным

    Пленарное заседание ВЭФ с Путиным запланировали минимум на два часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Продолжительность пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина составит не менее двух часов, передает ТАСС. На этот период мероприятие запланировано в официальной программе форума, но его фактическая длительность не ограничена.

    Участие в заседании также примут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

    Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В программе форума запланировано более 100 тематических сессий, объединенных в семь блоков. Ожидается свыше 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий.

    Ранее президент Владимир Путин во второй раз за день прибыл на остров Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

    4 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Yuyuan Tantian: Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время военного парада в Пекине загрузка пиццерий возле Пентагона резко возросла, Domino's и Papa John's зафиксировали кратный рост заказов.

    Аккаунт Yuyuan Tantian, связанный с государственными СМИ Китая, сообщил в соцсети Weibo, что во время масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне, пиццерии Domino's и Papa John's возле Пентагона зафиксировали значительный рост числа заказов, передает РИА «Новости».

    Заказы в Domino's увеличились на 435%, а в Papa John's – на 333%. Рост совпал по времени с началом парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

    В публикации отмечается, что американские СМИ традиционно связывают увеличение количества заказов в пиццериях с переработкой сотрудников Пентагона. Один из пользователей прокомментировал ситуацию так: «Если Пентагон одновременно закажет на вынос пиццу и китайский ракетный комплекс Dongfeng-61, что из них придет первым?». Этот комментарий собрал почти 380 лайков.

    Третьего сентября в Пекине прошел масштабный парад с демонстрацией новых видов вооружения. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и главы других государств. Президент США Дональд Трамп ранее назвал парад очень красивым и признался, что смотрел его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай на параде в Пекине продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки.

    Над министром обороны США сгустились тучи, поскольку Пита Хегсету прочат отставку по принуждению или по собственному желанию. Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем из-за опасений по поводу его связей с Пекином в сфере технологий.

    4 сентября 2025, 08:13 • Новости дня
    Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «У меня со всеми ними очень хорошие отношения», – заявил Трамп телеканалу CBS, передает ТАСС.

    Он добавил, что смотрел парад Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, и наблюдал за лидерами России, КНР и КНДР.

    Ранее в КНР выразили надежду на сотрудничество с США на основе взаимопонимания и уважения. До этого Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

