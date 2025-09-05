Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Песков рассказал о признательности Путина Трампу за мирные инициативы
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом и его дипломатические инициативы.
Президент России Владимир Путин выражает признательность главе США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, передает ТАСС.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.
Песков подчеркнул, что у Путина нет разочарования в американском коллеге. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», – заявил представитель Кремля.
Песков также сообщил, что разговоры между Путиным и Трампом проходят непросто, поскольку каждый из президентов отстаивает интересы своей страны. По его словам, российский лидер ценит принципиальность американского коллеги и признает значимость такого диалога.
Ранее Дональд Трамп пообещал обязательно созвониться с Владимиром Путиным в ближайшем будущем.
Песков заявил, что подробностей о возможном новом разговоре между российским и американским президентами пока нет.