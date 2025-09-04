Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.0 комментариев
Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.0 комментариев
Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.15 комментариев
Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.24 комментария
Пилот стал главным обвиняемым по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, пишет «Российская газета».
Аварийная посадка произошла из-за отказа гидросистемы. Экипаж, оценив ситуацию, решил направиться в Новосибирск, но из-за нехватки топлива самолет приземлился в поле. Пассажиры и экипаж не пострадали. Тогда действия Белова называли героическими, а эксперты отмечали, что решение посадить самолет вне аэропорта спасло жизни людей.
Согласно отчету Росавиации, причиной аварии стал естественный износ шланга гидросистемы. Эксперты считают, что экипаж действовал верно. Однако позднее отчет с сайта ведомства был заменен, а Белов из свидетеля стал обвиняемым.
Пилот заявил, что следствием не были учтены все детали, а экспертизу проводили люди, не имеющие квалификации на работу с Airbus A320. Представители отрасли и пассажиры поддерживают Белова, считая его действия правильными и профессиональными.
По версии следствия, действия Белова якобы нанесли авиакомпании ущерб на 118,9 млн рублей, хотя страховая компания возместила потери, а детали самолета были использованы для ремонта других лайнеров.
Напомним, в 2023 году в Новосибирской области пилоты Airbus A320 смогли экстренно посадить воздушное судно в поле, на борту находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей.
Через некоторое время пилотам этого самолета предложили уволиться.
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на праздничных мероприятиях в Пекине, передает РИА «Новости».
Краткое рукопожатие лидеров состоялось во время церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.
Также отмечается, что Владимир Путин поприветствовал супругу Ильхама Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Кадры рукопожатия опубликовал телеканал Baku TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Владимир Путин прибыл на парад в Пекине. Президент России принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине.
По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.
«В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.
Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.
Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».
Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.
В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.
Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».
Представитель Федерации альпинизма России Пятницин: Тело Наговициной не опознать
Пятницин подтвердил, что Федерация альпинизма России «получила это видео». «Мне кажется, невозможно опознать тело. Хотя Боня выступила уже, попрощалась. Считаю, что это неправильно. Но поиски прекращены», – приводит слова Пятницина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры с облета пика Победы дроном, заявив о смерти Наговицыной.
Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы на высоте примерно 7,2 тыс. метров. Другие альпинисты пытались спасти ее, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. МЧС Киргизии признало Наговицину пропавшей.
В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.
Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.
Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.
До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.
На военном параде в Пекине представлена DF-5C, ее радиус поражения охватывает весь земной шар. Комментатор парада назвал DF-5C важным средством устрашения, а также гарантом стратегической безопасности и мира во всем мире, передает РИА «Новости».
Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады – «впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-31».
На параде были продемонстрированы шесть новых видов противовоздушных ракет, среди которых HQ-19, HQ-12 и HQ-29. Новое вооружение призвано выполнять ключевую задачу по «защите мира и безопасности воздушного пространства» Китая.
В мероприятии также участвовали новейшие танки и боевые машины поддержки «Тип 100».
Торжественное завершение парада ознаменовал запуск 80 тыс. «голубей мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на военном параде, поблагодарил все страны за вклад в победу. В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
Захарова резко ответила Мерцу на призыв экономически истощить Россию
Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости экономически истощить Россию
«Истощилка не выросла, хер (herr – нем. господин – прим. ВЗГЛЯД) Мерц», – иронично написала Захарова в Telegram-канале.
Таким образом она выразила несогласие с призывами главы немецкого правительства усилить экономическое давление на Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.
Также Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.
Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».
Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.
Заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Кая Каллас высказалась о прошедших встречах лидеров России, Китая и КНДР в ходе общения с журналистами.
Она заявила: «Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах». В ходе пресс-конференции Каллас подчеркнула обеспокоенность ЕС, вызванную сближением Москвы, Пекина и Пхеньяна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие России с Китаем и КНДР носит конструктивный характер и не направлено против Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против Соединенных Штатов, комментируя военный парад в Пекине.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что заявление Трампа было воспринято как ирония, а не отражение реальных намерений лидеров этих государств.
Политическая ситуация во Франции достигла такого уровня неопределенности, который, по словам экспертов, не наблюдался с 1968 года, передает Politico.
В статье отмечается, что идея досрочной отставки Эммануэля Макрона теперь обсуждается открыто не только оппозицией, но и некоторыми представителями центристских кругов, ранее лояльных к президенту.
Причиной обсуждения возможного ухода лидера называют глубокий политический кризис и фактический паралич работы парламента: бюджетные переговоры зашли в тупик, а на улицах растет настроение недовольства. На фоне этого оппозиция требует отставки, а сам президент ищет пятого по счету премьера менее чем за два года. Ожидается, что Франсуа Байру будет смещен из-за непопулярных мер по сокращению дефицита бюджета.
Однако даже смена премьера или проведение внеочередных выборов, по мнению экспертов, мало что изменят. Социологи прогнозируют повторение ситуации с раздробленным парламентом и невозможностью сформировать устойчивое большинство. Если бы Макрон ушел досрочно, его преемник столкнулся бы с теми же трудностями.
Экономисты предупреждают, что Франция может оказаться в долговом кризисе, если не решит проблему бюджетного дефицита. В статье приводятся слова бывшего советника президента Франсуа Олланда Гаспара Ганцера: «Мы будем только увеличивать дефицит, ситуация будет лишь ухудшаться».
В материале подчеркивается, что основная проблема заключается не столько в личности президента, сколько в глубоко укоренившихся политических и экономических противоречиях, которые мешают провести необходимые реформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон созвал на 4 сентября встречу четверки единомышленников по Украине. Макрону грозит политический кризис после ухода Франсуа Байру из правительства. Лидер партии «Национальное объединение» заявил, что Францией управляют ослы.
Shot: Ефремов официально развелся с Кругликовой после 23 лет брака
Ефремов официально разошелся с Кругликовой, они прожили в браке 23 года, их свадьба состоялась в 2002 году, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Бывшим супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество. За годы брака в семье родились трое детей: в 2004 году дочь Вера, в 2007 году дочь Надежда, в 2010 году сын Борис.
О том, что пара решила разойтись, СМИ сообщали еще в конце июля. Причиной назывались внутренние конфликты и разногласия в семье.
Ранее режиссер Никита Михалков заявлял о трудоустройстве Ефремова в «Мастерской 12».
Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»
«У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.
«Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.
«Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.
Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.
Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».
«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.
У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.
В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.
Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.
На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибегает к оскорблениям, чтобы переложить ответственность за ситуацию на Украине с Запада, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Владимир Путин подчеркнул: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».
Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.
Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США
По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».
«Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.
Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.
В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.
Пекин в среду превратился в арену для одного из самых масштабных военных парадов в современной истории страны, сообщает The New York Times.
Мероприятие было приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны и, как отмечает издание, Китай использовал парад для того, чтобы продемонстрировать силу и выпустить «дерзкое предупреждение» своим соперникам.
Парад прошел по тщательно продуманному сценарию: над городом пронеслись истребители, по проспекту Чанъань прошли танки, а тысячи военнослужащих чеканили шаг на площади Тяньаньмэнь. Лидер Китая Си Цзиньпин лично инспектировал войска из лимузина, в параде участвовали марширующие солдаты, музыкальный оркестр и хор.
Особое внимание было уделено показу современной военной техники. Были представлены морские подразделения с лазерным оружием и зенитными ракетами HQ-16C, а также беспилотный летательный аппарат и строевые пролеты военной авиации. На форме ветеранов были видны многочисленные награды, а на большом экране демонстрировались кадры с Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В завершение мероприятия в небо над Пекином были выпущены воздушные шары и голуби, что стало символом мира и памяти о вкладе страны в победу во Второй мировой войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg оценило военный парад в Пекине в честь 80-летия Победы.
Китай на параде впервые представил системы радиоэлектронной борьбы, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.
Впервые на параде была показана ядерная ракета DF-5C.
Китай также продемонстрировал новые ударные беспилотники.