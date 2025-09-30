Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
СМИ сообщили о закрытии магазинов блогера Ефремова
Сетевые магазины кроссовок NE прекратят работу в конце октября, после чего будет проведена распродажа и сменена концепция бренда.
Магазины кроссовок NE, связанные с блогером Никитой Ефремовым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), будут закрыты в конце октября, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Перед окончательным закрытием магазины планируют провести распродажу, которая завершится 30 октября. После этого, как уточняет Mash, у бренда начнется смена концепции и удаление всех связей с Ефремовым. При этом известно, что сам блогер не управлял сетью с 20 января текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Ефремов внесен в перечень террористов и экстремистов. Ефремов является блогером и основателем сети магазинов обуви.