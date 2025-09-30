Spiegel сообщил об обстреле военного самолета в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Неизвестные лица обстреляли военно-транспортный самолет C-130 пиротехническим средством в районе города Целле, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию и источники в бундесвере. Инцидент произошел 26 сентября вскоре после взлета самолета с военной авиабазы. По словам издания, пилоты заметили вспышку и услышали хлопок, после чего немедленно сообщили о случившемся диспетчерской башне, пишет РИА «Новости».

В бундесвере указали, что самолет был обстрелян, предположительно, новогодней ракетой, однако никаких повреждений воздушное судно не получило. Военные патрули и полиция оперативно обследовали территорию вокруг авиабазы, в том числе с помощью собаки, но ни взрывчатых веществ, ни подозреваемых обнаружить не удалось.

Журнал подчеркивает, что ракета была запущена на расстоянии более 500 метров от самолета, и угрозы летательному аппарату фактически не было. Тем не менее, полиция начала расследование по статье об опасном вмешательстве в воздушное движение и рассматривает случившееся как возможное целенаправленное действие, поскольку атака произошла днем.

Отмечается, что самолеты C-130 используются, в том числе, для доставки гуманитарной помощи из Германии в сектор Газа. Ранее в стране обсуждался вопрос о запрете частного использования пиротехники на фоне многочисленных происшествий в новогодние праздники – соответствующую петицию поддержали более 1,1 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в новогоднюю ночь погибли пять человек из-за взрывов петард.