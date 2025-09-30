В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.17 комментариев
Москвичам пообещали облачную и теплую погоду во вторник
Синоптики прогнозируют во вторник в столице переменную облачность и тепло до одиннадцати градусов, при этом осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Во вторник в Москве ожидается небольшая облачность и температура до 11 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов выше нуля, а ночью на среду возможны заморозки до минус 1 градуса. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер в столице будет северо-восточного направления, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 766 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье температура днем поднимется до 12 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание до минус 4 градусов. Существенных осадков также не прогнозируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в столице. Эксперты ранее прогнозировали рекордные значения атмосферного давления в Москве.