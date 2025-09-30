В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце текущего года, сообщил Times of Israel американский чиновник.
Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.
По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.
Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет», особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.
Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».