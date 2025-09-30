СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

Tекст: Ирма Каплан

Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.

По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет», особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».