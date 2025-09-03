  • Новость часаМинобороны заявило о контроле половины Купянска
    3 сентября 2025, 12:45 • Новости дня

    Захарова сообщила о конкретных предложениях по авиасообщению с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия предложила США конкретные шаги для возобновления прямых авиарейсов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия сделала официальные предложения по возобновлению прямых перелетов между Россией и Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    «Мы с такой инициативой вышли к американцам», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что российское предложение к США о возобновлении прямого авиасообщения обусловлено прагматизмом и спросом среди граждан.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (8)
    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (7)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    Комментарии (20)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 09:35 • Новости дня
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.

    Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.

    Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.

    Комментарии (14)
    3 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США

    Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США

    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    Комментарии (20)
    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Песков заявил о контрасте действий европейских политиков с Путиным и Трампом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул различие между действиями европейских лидеров и политикой президентов России и США, акцентировав внимание на продолжающейся милитаризации Европы.

    Действия европейских политиков заметно отличаются от подхода президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил Песков, передает РИА «Новости». По его мнению, европейская партия войны «сохраняет свой основной тренд, они не унимаются», – сообщил Песков, комментируя резкие заявления лидеров стран Западной Европы. Видео с этими заявлениями опубликовано в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.

    Песков подчеркнул: «Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент – президент Путин, да и президент США Трамп». Он отметил, что риторика западных политиков всё чаще носит провокационный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой России и заявил о необходимости совместных действий Запада для прекращения конфликта. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз испытывает дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждает возможность экспроприации российских активов.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    Американский беспилотник заметили над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский разведывательный дрон был зафиксирован в южной части Черного моря, совершая несколько кругов после вылета с Сицилии.

    По данным сервиса Flightradar24, которые приводит РИА «Новости», американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем. В настоящее время аппарат двигался в западном направлении.

    Дрон вылетел с авиабазы на острове Сицилия и проследовал к региону Черного моря. Сервис Flightradar24 показывает, что беспилотник сделал несколько кругов над южной частью акватории.

    RQ-4B Global Hawk используется Военно-воздушными силами США для проведения разведки и наблюдения в различных регионах мира, в том числе вблизи российских границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегический разведывательный дрон США был замечен над Черным морем. Аппарат приближался к границе Румынии.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 18:50 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС

    Эксперт Анпилогов: Использование Россией и США Запорожской АЭС могло бы лечь в основу мирного соглашения

    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Использование Россией Запорожской АЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией, к которому, возможно, будут привлечены США, Китай, Индия и ряд других внешних игроков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на ЗАЭС.

    «Думаю, Владимир Путин имел в виду, что использование ЗАЭС могло бы лечь в основу потенциального мирного соглашения. В этом сценарии Россия позволяет Украине использовать энергию, вырабатываемую станцией, а Киев обязуется не использовать ее для милитаризации страны», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Теоретически, Москва обязалась бы стабильно поставлять электричество, которого хватит для всей Центральной Украины – примерно трети территории, подконтрольной Киеву. В этом концепте у России появляется рычаг давления на Банковую, не связанный с применением военной силы, а у Украины – стабильная генерация и гарантии мира. США же являются арбитром соблюдения договора обеими сторонами», – добавил он.

    «Такой сценарий был бы лучшим вариантом и с технической точки зрения. Запорожская АЭС – это несколько энергоблоков общей мощностью шесть ГВт, которые наиболее эффективно работают при полной загрузке. Поэтому сейчас станция держит базовую генерацию – неснижаемое потребление энергии, которое присутствует в любой энергосистеме», – детализировал собеседник.

    «В итоге ЗАЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией. Вероятнее всего, это будет некий международный режим, с участием США, может быть, Китая, Индии и ряда других внешних игроков», – уточнил эксперт.

    «То есть предложение, озвученное президентом, является примером ответственной и выверенной политики, подразумевающей оставить разногласия за скобками и сосредоточиться на общих выгодах. Сфера атомной энергетики последние несколько лет была объектом всевозможных спекуляций и «теневых игр», Россия же выступает за глобальную ответственность всех игроков», – акцентирует он.

    По его словам, у Москвы имеются широкие возможности для сотрудничества с Вашингтоном и Киевом в сфере атомной энергетики. «Украина вела широкую программу сотрудничества с компанией Westinghouse, начавшуюся на Южно-Украинской АЭС и продолженную на ЗАЭС. При этом у экспертов были множественные нарекания по поводу серьезных технических недостатков американского топлива и несовместимости его с реакторами советского производства», – напомнил он.

    «Впоследствии Украина отладила топливо до более-менее приемлемых параметров. Но Westinghouse никогда не давал никаких гарантий Киеву и не понес бы ответственность, например, за протечки и негативные процессы в активной зоне реактора. На украинских АЭС несколько раз останавливались блоки из-за неправильной работы, но серьезных инцидентов удалось избежать», – продолжил спикер.

    «Поэтому сейчас на ЗАЭС возможно произвести выгрузку не сертифицированного «Росатомом» американского топлива, частично выгоревшего, и запускать реакторы уже на российских ТВЭЛ. При этом Киев при подписании контракта с США вообще вынес за скобки вопрос утилизации отработанного ядерного топлива. В итоге оно просто складировалось в Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) на территории Чернобыльской зоны отчуждения, образуя могильник», – рассказал эксперт.

    «Таким образом, мы могли бы поднять этот вопрос в диалоге с США с тем, чтобы, например, за американский счет утилизировать их топливо на мощностях «Росатома» или передать Westinghouse стержни с ЗАЭС», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии на станциях остались реакторы, которые строил еще СССР. И здесь я тоже вижу большие возможности для сотрудничества Москвы с Западом, поскольку «Росатом» обладает возможностями для продления срока безопасной службы этих реакторов. Это наукоемкие процедуры, которые больше никто не в силах выполнить. Также Россия и США могли бы проработать совместимость американского топлива с советскими АЭС», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на Запорожской АЭС, или даже в трехстороннем формате с Украиной, если для этого «сложатся благоприятные условия».

    Президент подчеркнул, что у России имеется позитивный опыт сотрудничества в данной сфере с международными акторами. «Это касается нашей совместной работы в Венгрии. Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», – отметил он.

    При этом, Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев и недопущения дальнейших ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – указал глава государства.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность участившимися ударами ВСУ по инфраструктуре в районе ЗАЭС. «В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указывал он.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 23:58 • Новости дня
    Трамп не увидел угрозы для США в присутствии Путина на параде в Китае

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на военном параде в Китае, а также сам парад не являются угрозой для США, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он это как вызов для США, Трамп в Белом доме заявил: «Совершенно нет. Китай нуждается в нас». Трамп подчеркнул наличие хороших отношений с председателем КНР Си Цзиньпином и добавил, что Пекин нуждается в Соединенных Штатах гораздо больше, чем Вашингтон в Китае, передает ТАСС.

    В эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса он также заявил, что не обеспокоен формированием союза между Китаем и Россией против интересов Вашингтона. Он заявил, что у США «самая сильная армия в мире». «Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в китайском городе Тяньцзинь прошел крупнейший в истории саммит ШОС. В мероприятии приняли участие более 20 лидеров иностранных государств. На саммите также присутствовали представители международных организаций.

    Кроме того, в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 08:27 • Новости дня
    Россия заявила о перспективах совместных арктических проектов с США и КНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность совместной реализации энергетических и углеводородных проектов с Китаем и США в Арктике обсуждается на уровне Российского фонда прямых инвестиций, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

    Россия рассматривает вариант участия в совместных проектах с Китаем и США в Арктике и энергетической сфере, заявил Дмитриев, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не стоит разделять проекты по странам, а сфокусироваться на совместных инвестициях, в том числе китайских и американских инвесторов, в углеводородные проекты в Арктике.

    Дмитриев также выделил важность российско-китайского инвестиционного сотрудничества, назвав его ключевым для экономических отношений в рамках ШОС. По его словам, проекты с КНР затрагивают инфраструктуру, технологии, промышленность и агросектор, и их число будет только увеличиваться. Он уточнил, что РФПИ и китайские партнеры уже вложили более 800 млрд рублей в Россию через более 50 инвестиционных проектов.

    Глава ВТБ Андрей Костин поддержал необходимость перехода российско-китайских торговых отношений в новое качество, подчеркнув значение совместных инвестиций и технологической кооперации для дальнейшего роста.

    В марте Россия сообщала о готовности к взаимодействию с США для обеспечения безопасности и устойчивого развития в Арктике.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские ледоколы могут удовлетворить потребности Соединенных Штатов в Арктическом регионе.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 16:54 • Новости дня
    Ушаков: Диалог России и США касается прежде всего Украины

    Ушаков: Говорить о развитии отношений России и США пока рано

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре нынешних переговоров Москвы и Вашингтона остается ситуация вокруг Украины, о других аспектах двусторонних отношений речи пока не идет.

    Москва и Вашингтон в настоящий момент ведут диалог, который сосредоточен преимущественно на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине, передает ТАСС. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, о развитии двусторонних отношений между странами говорить пока рано.

    Отвечая на вопрос о возможности информирования Дональда Трампа Владимиром Путиным об итогах визита в Китай, Ушаков подчеркнул: «Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно».

    Дипломат добавил, что прямой диалог между странами сводится сейчас к вопросам, касающимся урегулирования ситуации на Украине, а другие направления сотрудничества пока не получили развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос о возможном размещении китайских миротворцев на территории Украины не обсуждался на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Эрдоган обсудил с Путиным итоги саммита России и США на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал, что во время визита в Китай обсудил с президентом России Владимиром Путиным итоги его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

    В ходе беседы с журналистами в самолете после саммита ШОС в Китае Эрдоган сообщил, что детально проанализировал с Путиным итоги его встречи Трампом на Аляске, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что встреча на Аляске была очень важной для обеих сторон, и что ему было интересно узнать мнение Путина по этим вопросам.

    Эрдоган также добавил, что обсуждал с Путиным возможность возобновления стамбульского процесса по урегулированию ситуации на Украине. По словам Эрдогана, российский лидер не исключил возвращения к переговорам в Турции.

    Турецкий президент подчеркнул, что для достижения конкретных результатов по украинскому урегулированию необходима встреча на уровне лидеров. «Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», – сказал он.

    Напомним, накануне Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС.

    Ранее Эрдоган назвал встречу Путина и Трампа новым толчком к поиску мира на Украине.

    В августе главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили итоги саммита на Аляске.

    Комментарии (0)
