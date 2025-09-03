  • Новость часаМинобороны заявило о контроле половины Купянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобские законы

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    8 комментариев
    3 сентября 2025, 12:13 • Новости дня

    Грузия утвердила нового главу спецслужбы

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе утвержден новым руководителем Службы государственной безопасности Грузии в среду, за него проголосовало 85 депутатов, «против» не голосовал никто, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Мамука Мдинарадзе сменил на этом посту Анри Оханашвили, который проработал четыре месяца и стал советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

    Мдинарадзе 46 лет, он профессиональный юрист.

    Мдинарадзе утвержден на должность сроком на шесть лет.

    Ранее смену главы спецслужбы Грузии назвали «ударом по внутренним и внешним врагам».

    2 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что страна якобы одержала победу в войне с Советским Союзом, сохранив независимость.

    Финляндия сохранила независимость по итогам войны с Советским Союзом в 1944 году, заявил президент страны Александр Стубб в интервью изданию The Economist, передает Газета.ru.

    Стубб отметил, что финны до сих пор считают это событие победой, несмотря на сложные условия подписанного договора.

    Он заявил: «Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость».

    Президент подчеркнул, что главным итогом войны для Финляндии стала возможность остаться самостоятельным государством, несмотря на территориальные потери и трудные условия мира.

    Ранее Стубб заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, цитируя финскую прессу за осень 1941 года.

    Комментарии (52)
    2 сентября 2025, 17:45 • Новости дня
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Китайский язык имеет уникальную и сложную для понимания языковую структуру, однако выучить его можно за 3–5 лет по университетской программе, сказал газете ВЗГЛЯД директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов, рассуждая о китайском языке как иностранном.

    «Главная сложность китайского языка для носителя русского заключается в том, что он кардинально отличается от привычных европейских языков как грамматически, так и визуально. Преодоление этого барьера требует работы в трех ключевых направлениях. Во-первых, это тональность. Слоги, произнесенные с разной интонацией, обозначают совершенно разные понятия, что является непривычным и сложным аспектом для русскоязычных учащихся», – говорит Маслов.

    Во-вторых, продолжает собеседник, китайский – это иероглифическая письменность. Для уверенного владения языком необходимо запомнить большой объем иероглифов – от двух до четырех тысяч, не говоря уже о словах, которых, конечно, значительно больше.

    В-третьих, это особые грамматические конструкции, которые не имеют аналогов ни в русском, ни в европейских языках. Именно поэтому человек, приступающий к изучению китайского, часто сталкивается с необходимостью полностью перестраивать свое мышление, а не просто учить новый язык по аналогии с французским или английским.

    «Нередко в процессе самообучения или изучения китайского по курсам многие быстро теряют мотивацию и сдаются. Для преодоления этого стресса разработаны специальные методики, однако они в основном известны и применяются в университетской среде. Различные курсы, особенно онлайн-формат, часто не дают необходимого системного эффекта. Многие разочаровываются, потратив год или два на таких курсах без видимого прогресса», – делится собеседник.

    Как показывает практика, единственный надежный способ овладеть китайским – это заниматься с профессиональным педагогом в рамках структурированной программы, подчеркивает эксперт. Оптимальным вариантом являются курсы при университетах или программы дополнительного образования, где накоплен огромный опыт преподавания. При профессиональном подходе на достижение уверенного уровня владения языком требуется в среднем от трех до пяти лет. Срок зависит от глубины погружения: для изучения специализированной лексики (например, для бизнеса, медицины или металлургии) потребуется больше времени и усилий.

    «На самом деле некоторые слова в русском языке пришли к нам из Китая. Самое известное и ежедневно используемое слово – «чай». От него, вероятно, и произошло английское название Китая – China. Кроме того, на Дальнем Востоке России долгое время были распространены слова из китайского языка, особенно в XX веке. Например, «ходя» (парень), «чифань» (поесть, отсюда и «чифанька» – столовая) или «гуня» (девушка)», – рассказывает Маслов.

    По словам собеседника, россияне при путешествии в Китай традиционно ведут себя вполне достойно. Даже до объявления пробного безвизового режима, который будет введен между странами с 15 сентября, Китай ежегодно посещало более миллиона российских туристов, и серьезных сервисных эксцессов, подобных тем, что иногда случаются в Турции или Таиланде, зафиксировано не было. Этому способствует и жесткая политика китайских властей, которые следят за порядком по отношению ко всем туристам без исключения. Поэтому проблем в образцовых отношениях двух стран из-за поведения туристов не ожидается.

    «Напротив, можно ожидать роста взаимной доходности от турпотока. Кроме того, российские туристы отличаются здоровым любопытством: они часто ездят в те места, куда западные путешественники заглядывают редко, например, в буддийские храмы или высокогорные районы, что только обогащает культурные связи между странами», – заключил специалист.

    Ранее прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин. Оба лидера в ходе встречи обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным

    Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным

    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.

    По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

    «Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить сербскую нефтяную компанию NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    Комментарии (10)
    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (7)
    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    Комментарии (20)
    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    Хуситы атаковали Генеральный штаб армии Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали беспилотниками четыре цели на территории Израиля.

    Среди объектов, по которым были нанесены удары, оказались здание Генерального штаба, аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве. Сариа в эфире телеканала Al Masirah подчеркнул: «Наши атаки успешно достигли своих целей», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по Сане были убиты 11 членов правительства, в том числе министры юстиции, экономики и иностранных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Израиля по столице Йемена погибли ключевые министры кабмина хуситов. Среди погибших оказались заместитель главы правительства и глава МИД хуситов. Источник в йеменском движении подтвердил факт удара и гибели высокопоставленных чиновников.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    @ БелТа/ТАСС

    Венгрия и Словакия не ограничены действиями контрактов с Украиной. Принять решение об остановке поставок электроэнергии или газа на Украину эти европейские страны теоретически могут, однако их останавливает давление со стороны Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    «Украина постоянно наносит экономический ущерб Венгрии и Словакии. Так, сначала офис Владимира Зеленского перекрыл транзит газа, затем ВСУ начали атаковать нефтепровод «Дружба». В то же время Будапешт и Братислава помогают Киеву, поставляя излишки дизельного топлива и бензина, газ и электроэнергию», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его мнению, перекрытие поставок было бы логичным шагом венгерских и словацких властей. Причем они не ограничены в своих действиях контрактами. «Со слов премьера Словакии Роберта Фицо выходит, что на Украину газ поставляют иностранные трейдеры, а не госкомпании. Кроме того, долгосрочных соглашений между сторонами не заключено, есть только спотовые партии», – уточнил собеседник.

    «Можно было бы, например, объявить и срочный ремонт на газопроводе и линии электропередач, ввести санкции в отношении Киева», – добавил Юшков. Однако Венгрия и Словакия до сих пор не принимали никаких мер, в том числе из-за давления со стороны Брюсселя, отметил эксперт. «ЕС угрожает Будапешту и Братиславе заморозить выплаты из европейских фондов. А это важный источник финансирования для этих стран», – пояснил аналитик.

    «Продажа энергоносителей Украине – статья дохода Венгрии и Словакии. И это вторая причина, почему они продолжают поставки. Другими словами, возможное закрытие вентилей – вопрос не политической воли, а дальнейших экономических убытков. Поэтому, я думаю, венгры и словаки не пойдут на такой шаг – тем более что пока прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии. Это может помочь Киеву осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы. Такое мнение президент России высказал во время переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.

    «Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – сказал российский лидер.

    Фицо в свою очередь заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что обсудит с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече в пятницу в Ужгороде недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

    Напомним, Венгрия за последний месяц трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе» – 13, 18 и 22 августа. Атакам подвергалась инфраструктура нефтепровода в Брянской области. Причем два последних нападения привели к приостановкам прокачки нефти.

    Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил действия украинской стороны с нападением на Будапешт и Братиславу. В конце августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.

    Комментарии (12)
    2 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Песков объяснил смысл аллегории Фицо о «жабе в колодце»
    Песков объяснил смысл аллегории Фицо о «жабе в колодце»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер Словакии Роберт Фицо использовал фольклорную аллегорию для оценки осведомленности стран Евросоюза.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говоря о «жабе на дне колодца», имел в виду, что страны Евросоюза недостаточно понимают происходящее в мире, сообщает РИА «Новости». Такую трактовку аллегории привел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Фицо.

    Песков объяснил: «Это, видимо, какая-то сказка, это, скорее всего, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор, где они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца, и не понимает, что происходит наверху. Это собственно такая аллегория». По его словам, накануне прошел содержательный саммит ШОС и «ШОС плюс», и именно в этом контексте Фицо использовал образ жабы.

    Песков добавил, что, по мнению Фицо, многие в Евросоюзе напоминают такую «жабу», не осознавая реальных процессов, происходящих в мире. Видео с разъяснением Пескова опубликовано в Telegram-канале «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз напоминает ему «жабу на дне колодца» из-за ограниченного взгляда на происходящее в мире. Российский лидер провел переговоры с Фицо в Пекине.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Пекине Китай впервые продемонстрировал межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете, сообщил комментатор парада.

    На военном параде в Пекине представлена DF-5C, ее радиус поражения охватывает весь земной шар. Комментатор парада назвал DF-5C важным средством устрашения, а также гарантом стратегической безопасности и мира во всем мире, передает РИА «Новости».

    Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады – «впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-31».

    На параде были продемонстрированы шесть новых видов противовоздушных ракет, среди которых HQ-19, HQ-12 и HQ-29. Новое вооружение призвано выполнять ключевую задачу по «защите мира и безопасности воздушного пространства» Китая.

    В мероприятии также участвовали новейшие танки и боевые машины поддержки «Тип 100».

    Торжественное завершение парада ознаменовал запуск 80 тыс. «голубей мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на военном параде, поблагодарил все страны за вклад в победу. В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты


    Комментарии (7)
    3 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    @ minval_az

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на праздничных мероприятиях в Пекине, передает РИА «Новости».

    Краткое рукопожатие лидеров состоялось во время церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Также отмечается, что Владимир Путин поприветствовал супругу Ильхама Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Кадры рукопожатия опубликовал телеканал Baku TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Владимир Путин прибыл на парад в Пекине. Президент России принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине.

    Комментарии (28)
    2 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Захарова предложила Финляндии «повернуть штыки» против Украины
    Захарова предложила Финляндии «повернуть штыки» против Украины
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на высказывания президента Финляндии о событиях 1944 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти страны изменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, обратилась к президенту Финляндии Александру Стуббу с заявлением, что его страна в 1944 году сохранила независимость, поскольку «повернула штыки против нацистов», об этом пишет РИА «Новости».

    Захарова посоветовала Финляндии «повернуть, как в том году, штыки против нацистов», отметив, что сейчас в их роли выступает режим Владимира Зеленского на Украине.

    Она добавила, что Стубб может предложить аналогичный исторический сценарий своим западным союзникам как способ обеспечения независимости Украины. По ее словам, такой подход поможет будущим поколениям гордиться действиями нынешнего руководства. Захарова также напомнила, что Иосиф Сталин проявил добрую волю по отношению к Финляндии в 1944 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна сохранила независимость по итогам войны с Советским Союзом в 1944 году.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 17:44 • Новости дня
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной

    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной после съемки с дрона

    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    @ v_bonya

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущая Виктория Боня заявила о гибели альпинистки Натальи Наговицыной, опубликовав кадры с облета ее палатки дроном на пике Победы.

    Боня опубликовала в своем Telegram-канале видео полета дрона над пиком Победы, где находилась палатка Наговицыной.

    «Нам удалось запустить дрон сегодня, второго сентября, на пик Победы. Наталья Наговицына упокоилась с миром», – сказала телеведущая. По ее словам, в палатке, где находилась альпинистка, не обнаружено признаков жизни.

    В одном из опубликованных видео Боня рассказала, что общалась с сыном альпинистки. Он поделился, что его мама считала, что «для альпиниста остаться в горах – это честь», и теперь он сам будет думать так же. Телеведущая назвала Наталью человеком «мощи, духа и силы».

    Боня также выразила благодарность министерству обороны Киргизии за предоставленную возможность использовать вертолет для подъема до базового лагеря на высоте 4500 метров, откуда дрон был отправлен к пику Победы.

    Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре -23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой. Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы.

    Комментарии (17)
    2 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов разговаривает на чеченском языке.

    В опубликованном видео «Трамп» говорит на чеченском, также он одет в национальные одежды. Ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

    При этом политик в ролике выступает на фоне здания, похожего на Белый дом в Вашингтоне, над зданием развевается флаг, похожий на флаг Соединенных Штатов.

    Ранее сам Трамп опубликовал в соцсетях изображение себя Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой движения QAnon. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, они ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет

    «Ансат» впервые поднялся в воздух с российским двигателем ВК-650В

    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет «Ансат» с новым двигателем российского производства успешно провел шестиминутный испытательный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем.

    Первый полет версии вертолета «Ансат» с российским двигателем ВК-650В был совершен, передает Ростех. Испытание продолжалось шесть минут, экипаж тестировал устойчивость, управляемость и работу ключевых систем машины.

    Отмечается, что конструкция вертолета доработана: улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитов, внедрена новая система управления и автопилот, что повысит возможности в сложных погодных условиях.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил: «Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации». Он добавил, что теперь производителям предстоит пройти программу сертификационных испытаний для выхода к серийному производству.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом, а создание импортозамещенной версии стало приоритетом после введения западных санкций. Помимо нового двигателя борт получил модернизированные системы, что позволяет конкурировать на мировом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация впервые продемонстрировала на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов. Компания сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который заменит иностранные аналоги и готов к серийному производству.

    Холдинг «Вертолеты России» планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный в сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями и соответствующий международным стандартам безопасности.

    Комментарии (23)
    Главное
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    Поставщик оружия Украине Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Умер создатель Су-25
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака
    Федерация альпинизма России заявила о невозможности опознания Наговициной

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год

    Президент Финляндии Александр Стубб объявил, что считает свою страну одной из победительниц по итогам Второй мировой войны – и это при том, что финны были союзниками поверженной нацистской Германии. В чем извращенная логика финского президента и почему он постоянно вспоминает 1944 год в контексте украинского кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации