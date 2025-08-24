Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Смену главы спецслужбы Грузии назвали «ударом по внутренним и внешним врагам»
«Большим ударом по внутренним и внешним врагам» назвал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили назначение руководителем Службы госбезопасности Грузии одного из лидеров правящей «Грузинской мечты», руководителя парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это назначение – большой удар по внутренним и внешним врагам Грузии, так как показывает, что данная служба становится еще большим приоритетом для государства», – отметил экс-глава Генштаба в социальных сетях.
По его словам, на пост назначается «патриот и опытный политик».
Леван Николеишвили считает, что «в условиях многих стоящих перед Грузией вызовов нужны новые подходы, поэтому и было решено назначить председателем Службы государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе».
Другой грузинский аналитик Гиа Абашидзе отметил, что смена руководителя СГБ «привела в замешательство радикалов в стране».
«Это верное кадровое решение. Исходя из стоящих перед Грузией задач, решено перераспределить профессиональные ресурсы», – считает он.
В свою очередь, председатель политсовета саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал 4 октября, в день местных выборов в Грузии, «мирно свергнуть режим».
По его словам, «теперь уже бывший глава СГБ Анри Оханашвили не справился с задачами, что подтверждает большие проблемы в руководстве «Грузинской мечты».
«У Бидзины Иванишвили (основатель и почетный председатель «Грузинской мечты») нет больше силы, мы очень скоро отправим их в отставку!», – заявил Хабеишвили.
Анри Оханашвили назначается советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили решил покинуть свой пост. Он переходит работать советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.