    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    0 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    2 комментария
    24 августа 2025, 12:17 • Новости дня

    Смену главы спецслужбы Грузии назвали «ударом по внутренним и внешним врагам»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Большим ударом по внутренним и внешним врагам» назвал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили назначение руководителем Службы госбезопасности Грузии одного из лидеров правящей «Грузинской мечты», руководителя парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это назначение – большой удар по внутренним и внешним врагам Грузии, так как показывает, что данная служба становится еще большим приоритетом для государства», – отметил экс-глава Генштаба в социальных сетях.

    По его словам, на пост назначается «патриот и опытный политик».

    Леван Николеишвили считает, что «в условиях многих стоящих перед Грузией вызовов нужны новые подходы, поэтому и было решено назначить председателем Службы государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе».

    Другой грузинский аналитик Гиа Абашидзе отметил, что смена руководителя СГБ «привела в замешательство радикалов в стране».

    «Это верное кадровое решение. Исходя из стоящих перед Грузией задач, решено перераспределить профессиональные ресурсы», – считает он.

    В свою очередь, председатель политсовета саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал 4 октября, в день местных выборов в Грузии, «мирно свергнуть режим».

    По его словам, «теперь уже бывший глава СГБ Анри Оханашвили не справился с задачами, что подтверждает большие проблемы в руководстве «Грузинской мечты».

    «У Бидзины Иванишвили (основатель и почетный председатель «Грузинской мечты») нет больше силы, мы очень скоро отправим их в отставку!», – заявил Хабеишвили.

    Анри Оханашвили назначается советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили решил покинуть свой пост. Он переходит работать советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

    23 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда

    Экономист Митрахович: Агрессия Запада против торговых судов России станет поводом к боевым действиям

    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Запад попробует задерживать в нейтральных водах торговые суда, которые идут в Россию или из нее, то Москва ответит так же, как в случае с попыткой Эстонии задержать танкер в Финском заливе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. О том, что попытки покушения на российские торговые суда получат «моментальный и крайне жесткий ответ», заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

    «Сопротивление попыткам задерживать в нейтральных водах суда под флагом РФ или другой страны с грузом, который нужен России, будет продолжаться. Запад реально может остановить «теневой флот» на Балтике, только если перейдет к силовым методам. А такой переход – это рискованная история, на Западе не будут торопиться этого делать, потому что иначе это будет похоже на морскую блокаду, что станет прямым поводом к боевым действиям», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    В мае Эстония попыталась с помощью авиации НАТО и своих военно-морских сил остановить в нейтральных водах в Финском заливе танкер Jaguar, шедший в российский порт Приморск под флагом Габона. «Эта попытка закончилась тем, что прилетел российский Су-35 и довольно быстро эстонцы отступили», – напомнил Митрахович.

    Собеседник подчеркнул, что термин «теневой флот», которым на Западе часто называют танкеры с российской нефтью, довольно туманен. «Тем не менее некоторое время назад усилиями западных стран Международная морская организация (ИМО) приняла резолюцию, где присутствует этот термин. Но он по-прежнему нагружен сомнительным смыслом. Под судами, которые следуют не по установленным правилам судоходства, например, с отключенными транспондерами, можно много чего подразумевать. Все это расплывчатые критерии», – пояснил эксперт.

    Кроме того, резолюция ИМО носит рекомендательный характер и не дает странам право останавливать иностранные суда вне пределов своих территориальных вод. «У той же Финляндии нет права задерживать вне своих территориальных вод танкер, который зарегистрирован в России, Индии, Либерии, Габоне и т.д. Тем не менее есть тонкий момент. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, устанавливающей правила свободного прохода судов за пределами территориальных вод, оговорены моменты, при которых прибрежные страны получают дополнительные права в серой зоне в случае, например, возникновения угроз экологической безопасности», – отметил спикер.

    По его словам, в международном праве нередко возникают ситуации, когда одни принципы противоречат другим, «но все-таки с российской точки зрения, нельзя мешать проходу гражданских судов за пределами территориальных вод». «Эта позиция адекватна», – убежден Митрахович.

    Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов прокомментировал недавнее совместное заявление МИД Канады и Финляндии относительно «теневого флота» России. В нем говорилось, что обе страны будут уделять особое внимание в том числе «рискам, исходящим от «теневого флота» России».

    По мнению посла, Канада и ее союзники не обладают реальными возможностями для подобных действий и сами осознают это. Он добавил, что властям Канады остается лишь наполнять публичные заявления «пустыми лозунгами».

    «Думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ», – подчеркнул Степанов.

    Комментарии (11)
    23 августа 2025, 15:31 • Новости дня
    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»

    Военкор Громов выдвинул версию гибели замкомандира эскадрильи «Призрак Киева»

    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    В результате ЧП Украина лишилась не только истребителя, но и опытного летчика, замкомандира эскадрильи 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева», сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины разбился при заходе на посадку в ночь на 23 августа, погиб летчик Сергей Бондарь.

    «Возможно, украинский МиГ-29 был поднят в воздух, чтобы сбивать российские «Герани». Не исключено, что в результате близкого разрыва дрона самолет был подбит осколками и летчик не смог посадить машину. Такое уже случалось ранее. Я знаю о двух таких случаях», – рассказал военкор Федор Громов.

    Собеседник подчеркивает, что в результате ЧП Украина лишилась не только истребителя, но и опытного летчика майора Сергея Бондаря, который был заместителем командира эскадрильи 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева», а также преподавал в Национальном авиационном университете. 

    «Бондарь не только летал, но и передавал знания новому поколению летчиков. Так что в большой степени для Украины критична потеря именно пилота, нежели самолета», – добавил спикер.

    По его словам, европейские страны собрались передать Украине новую партию истребителей F-16, но подготовка новых летчиков требует времени, тем более гибель Бондаря имеет значительное воздействие на моральное состояние остальных украинских летчиков.

    «Летчик с боевым опытом ценен на вес золота. Каждая такая потеря осложняет положение воздушных сил Украины. Если при падении истребителя летчик выживает, то это в принципе нормальная ситуация, потому что сохраняется боевая единица – пилот с опытом. Сегодня Украина испытывает сильный дефицит с летным составом», – подчеркнул Громов.

    Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины разбился в ночь на субботу при заходе на посадку после выполнения боевого задания. В результате ЧП погиб летчик Сергей Бондарь, который выполнял боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29. Другие подробности происшествия, а также точное место падения самолета не раскрываются.

    Ранее в ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб летчик подполковник Максим Устименко. До этого в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Комментарии (12)
    23 августа 2025, 17:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 15:04 • Новости дня
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Среди украинских подразделений, сдавших Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», сообщили боец 103-го полка «Южной» группировки ВС России с позывным Пенза,

    Среди украинских подразделений, сдавших населенный пункт Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», передает РИА «Новости». Об этом рассказал военнослужащий 103-го полка «Южной» группировки войск России с позывным Пенза.

    По его словам, ВСУ располагают рядом хорошо подготовленных подразделений, которые прошли обучение на Западе, в том числе «Птицы Мадьяра», работавшие в этом направлении. Военный отметил, что человеческая воля оказалась сильнее, чем возможности любой техники.

    Он также подчеркнул, что район Клебан-Быка отличается особенностями рельефа, такими как обилие открытых территорий, лесополос, терриконов, а также присутствием промышленных объектов, включая шахты.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Клебан-Бык.

    Группировка «Запад» освободила Среднее в Донецкой народной республике.

    Комментарии (5)
    23 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным
    Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий публично выразил сожаление по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив, что его поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

    Архиепископ Алексий принес извинения за свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, передает Lenta.ru.

    Его обращение было опубликовано на официальном сайте Православной церкви в Америке. Священнослужитель отметил, что инициатором встречи выступил он сам.

    По словам архиепископа, некоторые представители общественности посчитали, что во время беседы с Путиным он не воспользовался возможностью призвать к миру на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Алексий напомнил, что церковь неоднократно осуждала «агрессию против Украины».

    В тексте обращения архиепископ заявил: «Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал».

    Напомним, Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием после переговоров и пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

    Во время визита в Анкоридж Путин обменялся с архиепископом православными иконами.

    Комментарии (32)
    23 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    МВД: Блогер Маркарян во время задержания прятался в багажнике автомобиля
    МВД: Блогер Маркарян во время задержания прятался в багажнике автомобиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Арсен Маркарян, подозреваемый по уголовному делу об оскорблении памяти защитников Отечества, был обнаружен в багажнике автомобиля возле Кубинки и доставлен в отдел СК в Москве, сообщает МВД России.

    Задержание блогера Арсена Маркаряна произошло на Можайском шоссе вблизи города Кубинка, передает ТАСС.

    Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в багажнике которого находился подозреваемый, после чего Маркаряна доставили в территориальный отдел полиции, сообщили в МВД России.

    Маркарян был задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Следователи московского главка СК РФ возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ, часть 4. По версии следствия, блогер до 25 февраля 2025 года разместил на популярном видеохостинге ролик с оскорбительными высказываниями, передает РИА «Новости».

    «Он доставлен в отдел СК в Москве», – сообщил источник в правоохранительных органах. Следствие продолжает работу по данному уголовному делу.

    Ранее блогер Арсен Маркарян был задержан в московском регионе по подозрению в размещении видео с оскорблением памяти защитников Отечества.

    Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Маркаряна за призывы к террористической деятельности против россиян с использованием дронов в одном из его видеороликов. В итоге блогеру предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма.

    Комментарии (20)
    23 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    В Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри

    В Гюмри прошли акции за и против присутствия в Армении российской базы

    В Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Гюмри в один день прошли две акции: одни требовали вывода российской военной базы из Армении, другие выступали за ее сохранение как гарантию безопасности.

    Митинги у 102-й российской военной базы в Гюмри прошли 23 августа, передает RT. Организаторы акции против российского военного присутствия, партия «Во имя Республики», потребовали вывода военнослужащих с территории страны. Участнкики акции против военной базы выкрикивали оскорбления в адрес России и проукраинские лозунги.

    По данным члена совета АНО «Евразия» Мики Бадаляна, на мероприятие пришли 32 человека, большинство из которых пенсионеры. Он отметил, что акция готовилась месяц, но собрала немного участников.

    Параллельно блок «Мать Армения» организовал встречный митинг в поддержку российской базы, передает Sputnik Армения.

    Лидер блока Андраник Теванян заявил, что защита 102-й базы и российско-армянских отношений – гарант безопасности Армении. Он связал свои действия с планами прозападных сил, которые, по его мнению, стремятся ослабить российское влияние и уничтожить символы армянской независимости.

    Полиция не позволила сторонникам российского военного присутствия в количестве порядка 200 человек провести митинг у основного входа на базу, чтобы избежать столкновений с противниками. Мероприятие было перенесено к другому входу.

    Глава Союза армян России заявил о неспособности Запада обеспечить безопасность Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.

    В МИД России сообщили, что сигналов от Еревана о возможном выводе российской военной базы не поступало.

    Комментарии (22)
    23 августа 2025, 15:03 • Новости дня
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР

    Военкор Громов: ВС России стали ближе к освобождению всей краматорско-славянской агломерации

    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение села Среднее в ДНР говорит о продвижении в сторону города Красный Лиман с целью дальнейшего освобождения всей краматорско-славянской агломерации, заход в Клебан-Бык позволит ВС России развивать наступление в сторону Константиновки, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов.

    «Освобождение села Среднее в ДНР говорит в первую очередь о продвижении в сторону города Красный Лиман, который мы уже контролировали в 2022 году. Тогда планировалось, что это будет одна из точек для продвижения на Славянск и Краматорск. И сегодня задача по освобождению краматорско-славянской агломерации никуда не делась. Дальнейшая операция будет очень трудна без овладения Красным Лиманом и если ВС России не встанут по реке Северский Донец», – считает военкор Федор Громов.

    Освобождение поселка Клебан-Бык, который расположен примерно в девяти километрах к югу от города Константиновка в бывшем Краматорском районе Донецкой области, произошло в рамках задачи по «полной зачистке пространства между, условно говоря, Торецком и Клебан-Быкским водохранилищем».

    «Освобождение Клебан-Быка означает, что путей отхода с этого пространства у украинских войск практически нет, только через водохранилище. Соответственно, задача наших войск заключается в том, чтобы встать по линии водохранилища и опереться на естественный природный рубеж. Таким образом мы сможем развивать наступление в сторону Константиновки», – добавил собеседник.

    При освобождении населенного пункта Клебан-Бык бойцы ВС России заходили с разных направлений, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как пояснил Громов, такая тактика стала применяться «относительно недавно по той простой причине, что у Украины не хватает пехоты».

    «В 2022-2023 годах такое было практически невозможно. В прошлом году заходить в населенный пункт с разных направлений удавалось от случая к случаю, потому что у ВСУ было достаточно мотивированной пехоты, которая могла держать линию фронта. Сейчас у противника такой возможности почти нет», – объяснил военкор.

    То, что относительно Константиновки Клебан-Бык находится на возвышенности, позволяет усилить огневой контроль города. «Сейчас российские войска держат Константиновку под неполным огневым контролем. Для решения поставленной задачи необходимо продвижение от наших текущих позиций в районе Часова-Яра на четыре-пять километров. В таком случае появится устойчивый огневой контроль путей снабжения этого города», – сказал Громов.

    Военкор напомнил, что Константиновка – достаточно большой город, в нем есть крупные промзоны. «Оптимальным вариантом освобождения было бы отсечение всех путей подвоза и вынуждение ВСУ выйти оттуда, как происходило уже в Курской области, когда украинским бойцам отрезали снабжение и они были вынуждены отойти, чтобы не попасть в котел», – отметил спикер. 

    По данным Минобороны, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). По оценке наблюдателей, в окружении там находится около трех тысяч солдат ВСУ из двух бригад.

    По информации ведомства, в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка в ДНР поражена живая сила противника и техника трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

    Населенный пункт Среднее в ДНР освободили военнослужащие российской группировки «Запад». Как пишет в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, до начала боевых действий в Среднем проживало около 150 человек. Село расположено на берегу реки Нитриус в 17 километрах к западу от ранее освобожденных Тернов, в 15 километрах к северо-западу от Красного Лимана и в 27 километрах к северу от Славянска.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине

    Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине

    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.

    «Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.

    Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.

    Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 17:24 • Новости дня
    Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки

    Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки онлайн

    Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мошенники похитили у жителя Липецка все накопления, когда он пытался заказать крупную партию молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений.

    Мошенники обманули 45-летнего жителя Липецка, когда он попытался приобрести 20 мешков молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений, передает РИА «Новости».

    Продавец из Воронежской области предложил доставить товар на собственной «ГАЗели» и потребовал предоплату за бензин, а также половину стоимости картофеля в качестве залога.

    После осуществления перевода продавец сообщил о неких «проблемах с электронным платежом». Он попросил мужчину включить режим демонстрации экрана с работающим банковским приложением на телефоне. Используя доступ к экрану, злоумышленники смогли получить данные банковских карт и коды из СМС.

    В результате мошенники списали со счета потерпевшего 40 тыс. рублей, а товар так и не был доставлен.

    Ранее в МВД назвали реквизиты банковской карты, которые нельзя раскрывать.

    В МВД России предупредили, что в соцсетях появляются предложения работы в вымышленных компаниях с обещанием заработка и требованием оплатить несуществующие сборы.

    Банк России на этой неделе установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных.

    Комментарии (5)
    23 августа 2025, 18:14 • Новости дня
    Российские войска подошли к окраинам Купянска

    ВС России вплотную приблизились к Купянску в Харьковской области

    Российские войска подошли к окраинам Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России вплотную приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои на фоне переброшенных туда резервов противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Российские подразделения вплотную подошли к окраинам Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    По словам главы российской администрации в регионе Виталия Ганчева, в районе города продолжаются активные боевые действия, а противник стягивает дополнительные резервы и оказывает серьезное сопротивление.

    Он также уточнил, что ситуация в Волчанске остается крайне сложной, однако российские военные удерживают позиции и регулярно срывают ротацию противника. По словам Ганчева, ВСУ периодически пытаются подтянуть резервы, но российские военнослужащие не дают возможности пополнить запасы боекомплекта и силы.

    Ранее подразделения ВС России взяли под контроль направления снабжения под Купянском.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ под Купянском.

    Российские войска ранее провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском.

    Комментарии (3)
    23 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    В Щелково задержали подозреваемых в избиении до смерти мужчины на парковке

    СК: Задержаны подозреваемые в избиении до смерти молодого человека в Щелково

    Tекст: Вера Басилая

    В Щелково молодой человек скончался в больнице после нападения на парковке, где между компаниями произошел конфликт, приведший к жестокому избиению, подозреваемые задержаны, сообщает СК Подмосковья.

    В Щелково следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека после драки, сообщается в Telegram-канале СК Подмосковья.

    Как уточняется, 17 августа на парковке между двумя молодыми людьми и обвиняемыми произошел конфликт, который перерос в избиение одного из участников ссоры. Потерпевшего с множественными травмами доставили в больницу, где он умер спустя несколько дней, несмотря на оказанную помощь.

    Все участники избиения были задержаны сотрудниками полиции. Следственный отдел по городу Щелково возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России, речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

    В рамках расследования следователи изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент. Уже проведены допросы свидетелей и обвиняемых, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – заключение под стражу.

    23 августа стало известно, что пострадавший в драке в Щелково неделю назад футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице. Избиение 20-летнего молодого человека группой лиц попало на камеры видеонаблюдения.

    Комментарии (15)
    23 августа 2025, 15:39 • Новости дня
    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины

    NBC: Трамп призвал Киев согласиться на условия Москвы по Украине

    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что прекращение конфликта на Украине возможно только при согласии Киева на условия Москвы, поскольку Украина преимущественно обороняется.

    Трамп дал понять, что Киев должен принять условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social от 21 августа.

    Политик написал, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не раскрывая подробностей.

    NBC также напомнил, что в своем посту в четверг Трамп отметил: «так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию». По словам неназванного чиновника Белого дома, это заявление Трампа было сигналом о том, что Киеву придется согласиться на сделку в большей степени на условиях России.

    Ранее Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление и пообещал «интересные времена».

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 13:36 • Новости дня
    В Китае рухнул строящийся мост через реку Хуанхэ

    При обрушении моста через Хуанхэ в Китае погибли 12 человек

    В Китае рухнул строящийся мост через реку Хуанхэ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате падения строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае погибли 12 строителей, еще четверо числятся пропавшими без вести.

    Строящийся мост через реку Хуанхэ в Китае рухнул в воду после того, как лопнули стальные тросы поддержки, передает Радио Sputnik.

    В результате происшествия погибли 12 строителей. Помимо погибших, четыре человека пропали без вести. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сильные ливни привели к наводнению в районе Дуншэн на севере Китая, где погибли три человека и еще трое считаются пропавшими без вести.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 19:36 • Новости дня
    Лавров: Вышинский ощутил на себе всю жестокость киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Вышинского, отметив его стойкость перед репрессиями на Украине.

    Сергей Лавров направил телеграмму соболезнований семье скончавшегося Кирилла Вышинского, сообщается на сайте МИД России.

    Министр иностранных дел России отметил, что Вышинский прошел через тяжелые испытания, оказавшись одним из первых, кто ощутил на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима.

    Лавров подчеркнул, что пребывание в украинских застенках не сломило волю журналиста и не заставило отказаться от его идеалов. По словам министра, весь творческий путь Вышинского служит примером стойкости в отстаивании правды и справедливости.

    Глава МИД России также отметил вклад Вышинского в формирование понимания эволюции событий на Украине в российском обществе и в защиту прав журналистов. Лавров выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что Вышинского будут помнить как талантливого журналиста, руководителя и человека.

    Ранее журналист и исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский скончался в Москве на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с его смертью.

    После освобождения по обмену в 2019 году он вернулся к профессиональной деятельности. Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня».

    Президент России Владимир Путин ввел Вышинского в состав Совета по правам человека. был членом Совета по правам человека при президенте. Вышинский также является автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 18:32 • Новости дня
    Трое мужчин насмерть забили футболиста из Щелково

    Футболист из Щелково умер после избиения тремя мужчинами

    Трое мужчин насмерть забили футболиста из Щелково
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения тремя мужчинами.

    Избиение 20-летнего спортсмена попало на камеры видеонаблюдения – на кадрах видно, что после удара в челюсть Ершович упал на асфальт и потерял сознание, однако нападавшие продолжили избивать его, пока их не остановили прохожие, передает РИА «Новости».

    Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами, медики спасти его не смогли. После гибели Ершовича следователи переквалифицировали уголовное дело, теперь оно расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    Следствие изъяло записи с камер наблюдения, допросило свидетелей и обвиняемых, проведет судебно-медицинскую экспертизу. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Следственном комитете подчеркнули: фигуранты дела признали свою вину.

    Ранее агент находящего в аренде во владивостокском «Динамо» футболиста «Нижнего Новгорода» Мухина Антон Смирнов заявил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил футболиста.

    Комментарии (14)
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении
    Германия и Норвегия пообещали купить Украине два ЗРК Patriot с боекомплектом
    Россия возобновила импорт арбузов из Грузии
    В России начали выявлять запрещенный контент в интернете с помощью ИИ
    Власти решили проверить сотовые номера россиян, привязанные к Госуслугам
    Тело альпинистки Наговицыной осталось на пике Победы до весны 2026 года
    В Щелково задержали подозреваемых в избиении до смерти мужчины на парковке

    США начали ледокольную гонку с Россией

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

«Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»?

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину?

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Дмитрий Губин
      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

      0 комментариев
    Юрий Васильев
      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

      4 комментария
    Василий Авченко
      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

      2 комментария
    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

