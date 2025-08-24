Смену главы спецслужбы Грузии назвали «ударом по внутренним и внешним врагам»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это назначение – большой удар по внутренним и внешним врагам Грузии, так как показывает, что данная служба становится еще большим приоритетом для государства», – отметил экс-глава Генштаба в социальных сетях.

По его словам, на пост назначается «патриот и опытный политик».

Леван Николеишвили считает, что «в условиях многих стоящих перед Грузией вызовов нужны новые подходы, поэтому и было решено назначить председателем Службы государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе».

Другой грузинский аналитик Гиа Абашидзе отметил, что смена руководителя СГБ «привела в замешательство радикалов в стране».

«Это верное кадровое решение. Исходя из стоящих перед Грузией задач, решено перераспределить профессиональные ресурсы», – считает он.

В свою очередь, председатель политсовета саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал 4 октября, в день местных выборов в Грузии, «мирно свергнуть режим».

По его словам, «теперь уже бывший глава СГБ Анри Оханашвили не справился с задачами, что подтверждает большие проблемы в руководстве «Грузинской мечты».

«У Бидзины Иванишвили (основатель и почетный председатель «Грузинской мечты») нет больше силы, мы очень скоро отправим их в отставку!», – заявил Хабеишвили.

Анри Оханашвили назначается советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили решил покинуть свой пост. Он переходит работать советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.