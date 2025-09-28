Tекст: Ирма Каплан

«Ну и наконец, Украина. <...> Вероятно, в определенный момент, как и в любом конфликте, произойдет завершение. Не каждый конфликт заканчивается переговорами. Я имею в виду Вторую мировую войну. К счастью, мы выиграли и холодную войну, кстати, мы выиграли ее благодаря Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер. Но, я думаю, на Украине, скорее всего, все закончится переговорами», – приводит его слова You-Tube-канал NATO News.

Рютте добавил, что тогда глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть уверен, что его страна находится под защитой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России отчаянными.

Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Зеленский действует как провокатор, пытаясь спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.

