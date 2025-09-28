Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.2 комментария
Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами
Не все конфликты одинаково заканчиваются посредством переговоров, но если говорить об украинском, то, по мнению генсека НАТО Марка Рютте, будет именно так, поделился он с аудиторией Военной академии США в Вест-Пойнте 25 сентября.
«Ну и наконец, Украина. <...> Вероятно, в определенный момент, как и в любом конфликте, произойдет завершение. Не каждый конфликт заканчивается переговорами. Я имею в виду Вторую мировую войну. К счастью, мы выиграли и холодную войну, кстати, мы выиграли ее благодаря Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер. Но, я думаю, на Украине, скорее всего, все закончится переговорами», – приводит его слова You-Tube-канал NATO News.
Рютте добавил, что тогда глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть уверен, что его страна находится под защитой.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России отчаянными.
Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Зеленский действует как провокатор, пытаясь спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.