    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею
    Лукашенко назвал условие начала войны «на все деньги»
    Орбан обратился к Зеленскому с просьбой
    Лавров рассказал «легенду» о Сталине, Сочи и ООН
    Гладков сообщил о перебоях в подаче электроэнергии из-за атаки ВСУ
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    Песков описал реакцию на возможный удар ВСУ по Кремлю
    Лавров отверг просьбу журналиста Sky News говорить по-английски
    Мост между Молдавией и Приднестровьем открыли за полчаса до конца голосования
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    28 сентября 2025, 22:50 • Новости дня

    Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами

    Tекст: Ирма Каплан

    Не все конфликты одинаково заканчиваются посредством переговоров, но если говорить об украинском, то, по мнению генсека НАТО Марка Рютте, будет именно так, поделился он с аудиторией Военной академии США в Вест-Пойнте 25 сентября.

    «Ну и наконец, Украина. <...> Вероятно, в определенный момент, как и в любом конфликте, произойдет завершение. Не каждый конфликт заканчивается переговорами. Я имею в виду Вторую мировую войну. К счастью, мы выиграли и холодную войну, кстати, мы выиграли ее благодаря Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер. Но, я думаю, на Украине, скорее всего, все закончится переговорами», – приводит его слова You-Tube-канал NATO News.

    Рютте добавил, что тогда глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть уверен, что его страна находится под защитой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России отчаянными.

    Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Зеленский действует как провокатор, пытаясь спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.

    28 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков описал реакцию России на возможный удар ВСУ по Кремлю

    Песков: Все понимают, каким будет ответ Москвы на попытку ВСУ атаковать Кремль

    Песков описал реакцию России на возможный удар ВСУ по Кремлю
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит, поскольку последствия и так всем очевидны.

    Обсуждать реакцию Москвы на возможную попытку Киева атаковать Кремль не стоит, отметил Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул: «Наш верховный главнокомандующий, президент [Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают».

    Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается произвести впечатление на западных союзников, изображая себя «бравым воякой», однако ситуация на фронте, по словам пресс-секретаря, свидетельствует о противоположном. Представитель Кремля также добавил, что позиции Украины на переговорах ухудшаются.

    Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в качестве ответной меры на возможные удары России по энергетической инфраструктуре Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается вывести Запад на прямое столкновение с Россией.

    28 сентября 2025, 14:22 • Новости дня
    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»

    Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на атаки НАТО по самолетам России

    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»
    @ Рамиль Ситников/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты являются необдуманными и быстро сойдут на нет. Однако если силы НАТО собьют «что-то российское» над Калининградской областью, тогда придется воевать «на все деньги».

    Заявление Александра Лукашенко прозвучало в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Глава Белоруссии отметил, что угрозы НАТО о возможном сбитии российских летательных аппаратов – не более чем публичные слова без реального намерения, но предупредил о последствиях. «Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как», – заявил Лукашенко.

    По его словам, если кто-либо из стран НАТО решится на подобные действия, за этим сразу последует ответ. Президент подчеркнул: «То, что они заявили, что будут сбивать. Ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят».

    Лукашенко выразил уверенность, что ситуация не выйдет из-под контроля, а резкие заявления западных стран вскоре прекратятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки сбить объекты в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны НАТО быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    28 сентября 2025, 18:42 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация главы США рассматривает вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk на Украину, окончательное решение остается за президентом США.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает потенциальную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости». Вэнс отметил, что решение по этому вопросу будет принимать лично президент США.

    «Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент… мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме», – заявил Вэнс в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности передачи ракет Киеву. Он также добавил, что данный вопрос находится на этапе активных дискуссий, однако пока не принято окончательного решения.

    По словам Вэнса, рассматриваются различные сценарии, однако администрация Трампа пока не озвучила детали обсуждаемых условий поставки вооружения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.


    28 сентября 2025, 10:27 • Новости дня
    Украинцы начали платить McDonald's до 15 тыс. долларов ради брони от мобилизации
    Украинцы начали платить McDonald's до 15 тыс. долларов ради брони от мобилизации
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители Украины призывного возраста соглашаются на трудоустройство в McDonald's, выплачивая за это до 15 тыс. долларов ради получения брони от мобилизации.

    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала пользоваться преференциями, аналогичными госпредприятиям, благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mash.

    Кулеба ранее утверждал, что McDonald's должен оставаться в стране даже во время боевых действий, поскольку является символом евроинтеграции.

    На территории страны сейчас работает более 100 точек McDonald's, в которых официально трудятся 7,5 тыс. человек. Это число сравнимо с тремя военными полками. Граждане призывного возраста готовы платить за трудоустройство в McDonald's суммы до 15 тыс. долларов, чтобы получить бронь от мобилизации.

    На этом фоне McDonald's обнародовал отчет по выручке за 2024 год. По сравнению с 2023 годом доход компании вырос на 30% и достиг 13 млрд гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили стоимость «спасения» от мобилизации. Житель Волынской области отдал крупную сумму священнослужителю, чтобы стать дьяконом и избежать призыва. А экипажи территориальных центров комплектования получают по 200 долларов за каждого задержанного призывника.

    28 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    Названо число окруженных в лесу возле Синельниково украинских военных

    В окружении в лесу возле Синельниково осталось около 20 военных ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает уничтожение окруженных сил ВСУ в лесу западнее Синельниково на Харьковском направлении.

    «В лесу возле Синельниково штурмовые группы «Северян» захватили три опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57 омпбр и 127 отмбр, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Волчанске российские силы значительно продвинулись на левобережье реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, суммарное продвижение составило до 500 м.

    На направлении Меловое-Хатнее авиация ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Северян» наносили удары по скоплениям украинских сил. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали.

    На Сумском направлении российские штурмовые группы продолжают наступление вглубь Сумской области. Российская авиация ведет активную работу по позициям ВСУ по всему фронту. Продвижение в лесополосах западнее Юнаковки и на правом фланге наступления составило до 200 м.

    ВСУ после переброски подкреплений усилили контратаки – за сутки они предприняли четыре попытки в районах Алексеевки, Степового (Ленинское) и Кондратовки, все были отражены комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация стабильная, российские беспилотники наносили удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» значительно продвинулась в лесу западнее Синельниково, захватив десять опорных пунктов вооруженных сил Украины.

    28 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино
    Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского ракетного обстрела Белгорода пострадали три мирных жителя, при атаке дронов ВСУ в Шебекино ранения получили трое сотрудников производственного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде медицинская помощь потребовалась 16-летнему юноше и женщине, которые в момент ракетного удара находились на улице. Также пострадала женщина, которая была в многоквартирном доме.

    В городе Шебекино атаке подверглось производственное предприятие, Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, одна женщина ранена в руку и голову, у еще одной пострадавшей отмечено ранение глаза и грудной клетки осколками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Белгородской области погиб мирный житель.

    28 сентября 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России
    ПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа в восьми регионах страны, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 12 БПЛА были нейтрализованы над территорией Курской области. Над Брянской областью сбито десять беспилотников, в Белгородской области уничтожили восемь аппаратов. Четыре дрона сбиты в Тульской области, три – в Ярославской. В Ростовской области средства ПВО поразили два беспилотника. По одному беспилотнику было уничтожено в небе над Новгородской и Самарской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Жуковский (Раменское) в Московской области, а также в аэропортах Пскова и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения полетов. В аэропортах Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) также приостановили прием и выпуск воздушных судов.

    В Пензенской области завершили действие ограничений. Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда, но они также сняты.

    28 сентября 2025, 06:16 • Новости дня
    Зеленский сообщил о планах экспорта украинского оружия в страны Африки

    Tекст: Антон Антонов

    Киев договорился с несколькими странами Африки о поставках излишков оружия, произведенного для ВСУ, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что экспорт будет «контролируемым» и коснется только тех систем, дефицита которых у ВСУ нет, передает РИА «Новости».

    «На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», – сказал он.

    Зеленский сообщил, что аналогичные планы касаются экспорта вооружений и в другие регионы, включая Европу, США и страны Ближнего Востока. Он подчеркнул, что доходы от продажи оружия будут использованы для закупки вооружений, которых не хватает украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений. Он уточнил, что в первую очередь на экспорт могут отправиться морские дроны, которых, по его словам, в стране имеется в избытке.

    28 сентября 2025, 06:55 • Новости дня
    Польша подняла истребители из-за «активности» авиации России

    Польские истребители поднялись в небо из-за ударов России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Польские истребители были подняты в небо в связи с ударами России по целям на Украине, сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

    В сообщении говорится, что польские и «союзные воздушные суда» были задействованы в связи с «активностью» России, которая наносит удары по целям на территории Украины. В официальном заявлении отмечено, что командование приняло решение привести в действие все имеющиеся у него силы и средства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить идею создания бесполетной зоны над Украиной. Командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши.

    28 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве, Киевской области, а также в других регионах Украины и на подконтрольной украинским властям территории произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Киевской области Украины взрывы произошли в Обуховском районе, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах в Сумской и Хмельницкой областях Украины, а также на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киеве и его окрестностях, Хмельницкой и Одесской областях Украины произошли взрывы.

    28 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    Взрывы прогремели в окрестностях Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в окрестностях Киева и в Хмельницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Затем предупреждение об угрозе с воздуха отменили в десяти областях. Сирены продолжают работать в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и в Одесской области Украины произошли взрывы.

    28 сентября 2025, 01:46 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Одесской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Одесской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области взрывы прозвучали в Белгород-Днестровском районе, передает РИА «Новости».

    Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах на подконтрольной украинским войскам части региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу взрывы произошли в Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

    28 сентября 2025, 11:10 • Новости дня
    Более 100 дронов и ракет ВСУ атаковали Белгородскую область

    ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массированных атак дронов и ракетных обстрелов по ряду районов Белгородской области пострадали девять человек и повреждены десятки объектов, включая жилье, автомобили и предприятия.

    В Белгороде после ракетного обстрела пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Один семнадцатилетний юноша с баротравмой госпитализирован, двум другим подросткам оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Повреждено остекление в 15 квартирах и пяти торговых объектах, а также десять автомобилей.

    В Белгородском районе атаки дронов поразили ряд населенных пунктов, были повреждены частные и коммерческие объекты, сожжены и повреждены автомобили.

    В Борисовском районе пострадали коммерческий объект и восемь легковых автомобилей. В Валуйском муниципальном округе подавлены и сбиты 23 из 25 атакующих дронов, повреждена постройка.

    В других районах, включая Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский, Чернянский и Яковлевский, отмечались ракетные обстрелы и атаки беспилотников, в результате которых повреждены социальные и административные объекты, автомобили, хозяйственные постройки и жилые дома.

    В Шебекинском муниципальном округе трое сотрудников предприятия получили ранения, всех пострадавших доставили в больницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель погиб в результате детонации боеприпаса в Белгородской области. Также жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино.


    28 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских БПЛА над регионами России
    Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских БПЛА над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение часа системы ПВО сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах России, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до полуночи семь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть – над Воронежской областью, три – над Ростовской областью. Один беспилотник был уничтожен над Крымом, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России с 20.00 до 23.00 по мск.

    28 сентября 2025, 11:59 • Новости дня
    Город Конотоп остался без воды после серии взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Конотопе на севере Украины прекращена подача воды после произошедших в городе взрывов, что подтвердил мэр Артем Семенихин.

    Водоснабжение было полностью остановлено в городе Конотоп Сумской области на Украине после серии взрывов, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, уточнив в своем телеграм-канале: «В городе остановлено водоснабжение». Накануне Семенихин информировал о нескольких взрывах, произошедших на территории города.

    Также в этот же день взрыв произошел в Сумах. По словам исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря, повреждения получил объект инфраструктуры, однако подробности о характере повреждений и их последствиях пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.

