Джабаров обвинил Зеленского в провокации Запада на прямой конфликт с Россией
Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Зеленский действует как провокатор, пытаясь спровоцировать Запад на прямое столкновениес Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил продолжать удары по территории России в ответ на массированные атаки со стороны ВС РФ, пишет «Лента.ру». По информации украинской стороны, в ходе ночной атаки 28 сентября применили около 500 беспилотников и более 40 ракет.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал эти заявления, подчеркнув, что Украина давно ведет обстрелы российских городов, в том числе гражданских объектов.
«Украина спокойно бомбит наши города, курортные зоны, уничтожает мирных жителей и места, где в помине нет ни военных объектов, ни промышленности. Просто бьет по жилым домам. И не господину Зеленскому судить о нашей тактике проведения боевых действий. Мы работаем исключительно по военным объектам, а в Киеве их полно, как в любом другом городе Украины», – заявил Джабаров.
По мнению сенатора, Зеленский действует как провокатор, стремясь втянуть западные страны в прямое противостояние с Россией. Джабаров считает, что украинский лидер делает это из желания сохранить власть и ради этого использует любые возможности, чтобы привлечь на свою сторону союзников.
Ранее российские военные подтверждали удары по объектам ВСУ в различных регионах Украины, включая Киев и Киевскую область.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России отчаянными.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев ответил на угрозы Зеленского, подчеркнув, что российские чиновники готовы к различным провокациям.
В адрес Зеленского прозвучали предупреждения о справедливом возмездии, от которого не спасут даже убежища.