    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    28 сентября 2025, 20:54 • Новости дня

    Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Белгород вновь оказался под обстрелом со стороны ВСУ, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Гладков, отметив, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. По его словам, все экстренные службы сейчас работают на местах происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

    28 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков описал реакцию России на возможный удар ВСУ по Кремлю

    Песков: Все понимают, каким будет ответ Москвы на попытку ВСУ атаковать Кремль

    Песков описал реакцию России на возможный удар ВСУ по Кремлю
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит, поскольку последствия и так всем очевидны.

    Обсуждать реакцию Москвы на возможную попытку Киева атаковать Кремль не стоит, отметил Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул: «Наш верховный главнокомандующий, президент [Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают».

    Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается произвести впечатление на западных союзников, изображая себя «бравым воякой», однако ситуация на фронте, по словам пресс-секретаря, свидетельствует о противоположном. Представитель Кремля также добавил, что позиции Украины на переговорах ухудшаются.

    Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в качестве ответной меры на возможные удары России по энергетической инфраструктуре Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается вывести Запад на прямое столкновение с Россией.

    28 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах войск России на фронте
    Минобороны сообщило об успехах войск России на фронте
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные подразделения улучшили позиции и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ на различных участках фронта, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свое тактическое положение и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка в Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны России. Отмечается поражение двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ. На Харьковском направлении российские силы нанесли урон механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Волчанска и Охримовки.

    По данным Минобороны, ВСУ на этих направлениях потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Кроме того, были уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами. Подразделения группировки «Запад» также улучшили свои позиции, атаковав украинские формирования в районах Торского, Лозового, Новоселовки в ДНР и Купянска в Харьковской области, уничтожив более 230 военнослужащих противника, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Юг» освободила населенный пункт Александро-Калиново в ДНР. В результате боев в районах Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла урон трем механизированным, воздушно-десантной бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровское, Красноармейск, Владимировка в ДНР и Дачное в Днепропетровской области. Потери украинских формирований превысили 410 военнослужащих, шесть бронированных машин, включая HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

    На направлениях, где действуют войска группировки «Восток», российские силы продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся урон различным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка в Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное в Днепропетровской области и Искра в ДНР. Потери противника составили до 205 человек, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На Днепровском направлении российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял более 80 военнослужащих, автомобиль, два артиллерийских орудия и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Среди уничтоженной техники – радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов и материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали склады беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах. Средствами ПВО за сутки были сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотников самолетного типа.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 зенитных комплекса, 24 418 танков и других бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 103 орудия и миномета, а также 39 015 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль большей части Купянска. Военное ведомство сообщило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Министерство обороны также проинформировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    28 сентября 2025, 10:27 • Новости дня
    Украинцы начали платить McDonald's до 15 тыс. долларов ради брони от мобилизации
    Украинцы начали платить McDonald's до 15 тыс. долларов ради брони от мобилизации
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители Украины призывного возраста соглашаются на трудоустройство в McDonald's, выплачивая за это до 15 тыс. долларов ради получения брони от мобилизации.

    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала пользоваться преференциями, аналогичными госпредприятиям, благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mash.

    Кулеба ранее утверждал, что McDonald's должен оставаться в стране даже во время боевых действий, поскольку является символом евроинтеграции.

    На территории страны сейчас работает более 100 точек McDonald's, в которых официально трудятся 7,5 тыс. человек. Это число сравнимо с тремя военными полками. Граждане призывного возраста готовы платить за трудоустройство в McDonald's суммы до 15 тыс. долларов, чтобы получить бронь от мобилизации.

    На этом фоне McDonald's обнародовал отчет по выручке за 2024 год. По сравнению с 2023 годом доход компании вырос на 30% и достиг 13 млрд гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили стоимость «спасения» от мобилизации. Житель Волынской области отдал крупную сумму священнослужителю, чтобы стать дьяконом и избежать призыва. А экипажи территориальных центров комплектования получают по 200 долларов за каждого задержанного призывника.

    28 сентября 2025, 18:42 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация главы США рассматривает вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk на Украину, окончательное решение остается за президентом США.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает потенциальную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости». Вэнс отметил, что решение по этому вопросу будет принимать лично президент США.

    «Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент… мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме», – заявил Вэнс в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности передачи ракет Киеву. Он также добавил, что данный вопрос находится на этапе активных дискуссий, однако пока не принято окончательного решения.

    По словам Вэнса, рассматриваются различные сценарии, однако администрация Трампа пока не озвучила детали обсуждаемых условий поставки вооружения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.


    27 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», в Киеве в случае реализации таких планов серьезно пожалеют, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает информацией о попытках Киева организовать провокации, и в случае их реализации украинские власти «серьезно пожалеют», передает ТАСС.

    По его словам, российская военная разведка и Служба внешней разведки регулярно предоставляют данные о готовящихся действиях.

    «Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», – заявил Лавров.

    Кроме того, Лавров сообщил, что читал публикации о попытках Киева использовать дроны российского производства для атак на Европу с целью имитации их запуска из России. По его словам, украинская сторона снабжает эти дроны специальным снаряжением, чтобы создать у европейцев впечатление о российском происхождении атак.

    Отвечая на вопросы журналистов, Лавров отметил, что заявления о подготовке военных провокаций со стороны Украины на территории европейских стран имеют под собой «самые надежные основания». Он подчеркнул, что российская сторона не сомневается в достоверности поступающей информации.

    Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России.

    28 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    Названо число окруженных в лесу возле Синельниково украинских военных

    В окружении в лесу возле Синельниково осталось около 20 военных ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает уничтожение окруженных сил ВСУ в лесу западнее Синельниково на Харьковском направлении.

    «В лесу возле Синельниково штурмовые группы «Северян» захватили три опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57 омпбр и 127 отмбр, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Волчанске российские силы значительно продвинулись на левобережье реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, суммарное продвижение составило до 500 м.

    На направлении Меловое-Хатнее авиация ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Северян» наносили удары по скоплениям украинских сил. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали.

    На Сумском направлении российские штурмовые группы продолжают наступление вглубь Сумской области. Российская авиация ведет активную работу по позициям ВСУ по всему фронту. Продвижение в лесополосах западнее Юнаковки и на правом фланге наступления составило до 200 м.

    ВСУ после переброски подкреплений усилили контратаки – за сутки они предприняли четыре попытки в районах Алексеевки, Степового (Ленинское) и Кондратовки, все были отражены комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация стабильная, российские беспилотники наносили удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» значительно продвинулась в лесу западнее Синельниково, захватив десять опорных пунктов вооруженных сил Украины.

    28 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино
    Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского ракетного обстрела Белгорода пострадали три мирных жителя, при атаке дронов ВСУ в Шебекино ранения получили трое сотрудников производственного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде медицинская помощь потребовалась 16-летнему юноше и женщине, которые в момент ракетного удара находились на улице. Также пострадала женщина, которая была в многоквартирном доме.

    В городе Шебекино атаке подверглось производственное предприятие, Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, одна женщина ранена в руку и голову, у еще одной пострадавшей отмечено ранение глаза и грудной клетки осколками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Белгородской области погиб мирный житель.

    27 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Лавров зачитал, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН представил хронологию высказываний украинских лидеров, ярко продемонстрировавших противоречивость их позиции по переговорам с Москвой.

    Сергей Лавров на пресс-конференции подробно зачитал журналистам, как менялась позиция Киева по переговорам с Москвой, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что специально попросил подготовить для себя подборку заявлений украинских лидеров, чтобы наглядно продемонстрировать нелогичность их подхода.

    Министр напомнил, что после провала переговоров в апреле 2022 года, по его словам, инициированного запретом со стороны Британии, Владимир Зеленский занял жесткую позицию.

    «Мы можем сражаться с Россией и десять лет. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», – процитировал Лавров заявление Зеленского от 17 апреля 2022 года.

    Однако уже 1 октября 2022 года Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Москвой, но с другим президентом, а не с Владимиром Путиным.

    Позже, 22 марта 2023 года, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности Украины.

    Заявления делали «те же люди, которые через год стали говорить, что Путин убегает от них».

    «Судите сами, что из себя представляют эти люди, которыми руководит такой персонаж, как Зеленский», – резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

    Выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

    Лавров также назвал политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

    Он предупредил: любая агрессия против России получит решительный отпор.

    27 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Лавров обвинил Британию в содействии украинским «пакостям»

    Лавров: Киеву во всех пакостях помогает Британия

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о подготовке Киевом дронов российского производства и отправке их в Европу. Он отметил, что «помогают украинцам во всех этих пакостях британцы».

    Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что ознакомился с публикациями о том, как Киев оснащает дроны российского производства для отправки в Европу, передает ТАСС.

    «Берут дроны нашего производства, которые там, наверное, у них тоже имеются, и снаряжают их таким образом, чтобы не было сомнений, что это мы запустили эти дроны», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что, по его данным, британские специалисты активно помогают Киеву «во всех этих пакостях», как это происходило «много столетий на нашем геополитическом пространстве».

    Лавров также подчеркнул, что несмотря на истеричные заявления ряда стран Восточной Европы, в столицах крупных западных государств есть политики, которые понимают происходящее, однако придерживаются курса на подавление России. По его словам, на Западе стараются модифицировать подходы к понятию «стратегического поражения» России, хотя сама цель остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гЛавров заявил, что обнаруженные на территории Польши беспилотники не могут преодолеть расстояние от границы России до Польши.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны при подтверждении планов Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что НАТО рассматривает варианты уничтожения российских военных самолетов, якобы вторгающихся в воздушное пространство альянса.

    28 сентября 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России
    ПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа в восьми регионах страны, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 12 БПЛА были нейтрализованы над территорией Курской области. Над Брянской областью сбито десять беспилотников, в Белгородской области уничтожили восемь аппаратов. Четыре дрона сбиты в Тульской области, три – в Ярославской. В Ростовской области средства ПВО поразили два беспилотника. По одному беспилотнику было уничтожено в небе над Новгородской и Самарской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Жуковский (Раменское) в Московской области, а также в аэропортах Пскова и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения полетов. В аэропортах Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) также приостановили прием и выпуск воздушных судов.

    В Пензенской области завершили действие ограничений. Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда, но они также сняты.

    28 сентября 2025, 06:16 • Новости дня
    Зеленский сообщил о планах экспорта украинского оружия в страны Африки

    Tекст: Антон Антонов

    Киев договорился с несколькими странами Африки о поставках излишков оружия, произведенного для ВСУ, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что экспорт будет «контролируемым» и коснется только тех систем, дефицита которых у ВСУ нет, передает РИА «Новости».

    «На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», – сказал он.

    Зеленский сообщил, что аналогичные планы касаются экспорта вооружений и в другие регионы, включая Европу, США и страны Ближнего Востока. Он подчеркнул, что доходы от продажи оружия будут использованы для закупки вооружений, которых не хватает украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений. Он уточнил, что в первую очередь на экспорт могут отправиться морские дроны, которых, по его словам, в стране имеется в избытке.

    28 сентября 2025, 06:55 • Новости дня
    Польша подняла истребители из-за «активности» авиации России

    Польские истребители поднялись в небо из-за ударов России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Польские истребители были подняты в небо в связи с ударами России по целям на Украине, сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

    В сообщении говорится, что польские и «союзные воздушные суда» были задействованы в связи с «активностью» России, которая наносит удары по целям на территории Украины. В официальном заявлении отмечено, что командование приняло решение привести в действие все имеющиеся у него силы и средства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить идею создания бесполетной зоны над Украиной. Командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши.

    28 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве, Киевской области, а также в других регионах Украины и на подконтрольной украинским властям территории произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Киевской области Украины взрывы произошли в Обуховском районе, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах в Сумской и Хмельницкой областях Украины, а также на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киеве и его окрестностях, Хмельницкой и Одесской областях Украины произошли взрывы.

    27 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Лавров указал на расхождение в газетах США о переговорах Трампа и Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на противоречия в сообщениях ведущих американских СМИ о том, какие просьбы звучали на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

    Сергей Лавров заявил о разночтениях между публикациями ведущих американских газет о прошедших переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел напомнил, что Wall Street Journal опубликовал информацию о якобы готовности Трампа снять ограничения на использование американского оружия, когда Зеленский обращался с просьбами к Вашингтону.

    В то же время Лавров отметил, что по сведениям New York Times, Зеленский просил предоставить ракеты «Томагавк», однако Трамп отказался выполнить эту просьбу. «Вот вы процитировали Wall Street Journal, а New York Times написал, что Зеленский умолял дать ему «Томагавки», а Трамп не дал ему «Томагавки», – заметил Лавров на пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что реагировать на каждую газетную публикацию нецелесообразно, указав на многочисленных желающих выступить на международной арене и высказать собственное мнение.

    На той же пресс-конференции Сергей Лавров зачитал нелогичную смену позиций Киева по переговорам с Россией.

    Он также отметио что Европа позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, стремясь нанести России «стратегическое поражение».

    Лавров назвал политической слепотой рассуждения о возврате Украины к границам 2022 года.

    Кроме того ое предупреждил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    28 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Российские силы ударили по последнему форпосту ВСУ у Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары российской армии по Дроновке значительно осложнили логистику и привели к крупным потерям среди украинских военных, удерживающих этот пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска ведут интенсивные боевые действия против позиций украинской армии у населенного пункта Дроновка, сообщает ТАСС. Марочко отметил: «Последний форпост в районе населенного пункта Дроновка сейчас под очень плотным огневым воздействием российской армии, что вынуждает украинское командование либо перебрасывать свои войска, либо передислоцировать их от населенного пункта, поскольку потери, которые несут украинские боевики, невозможно восполнить из-за плотного огневого воздействия. Логистика противника здесь нарушена».

    Эксперт подчеркнул, что у Дроновки российская армия ведет очень активные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о переброске в район Северска подразделений, в составе которых имеются иностранные военные. После освобождения населенного пункта Переездное до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации